Sequía: la producción de terneros se verá afectada "hasta el 2025" en Santa Fe

El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, precisó cuál es la situación actual de la ganadería tras la dura sequía. El productor agropecuario señaló que las exportaciones se verán afectadas, ya que faltarán kilos de bovino para abastecer los mercados. Además, cuestionó las ayudas financieras proporcionadas por el gobierno nacional y provincial.

Respecto a la situación actual del sector, detalló: "El panorama depende de dónde ocurrieron y no lluvias, en los lugares en los que llovió los rodeos empezaron a recuperar estado corporal, pero no los suficiente previendo que inició el invierno. No hay muchas reservas forrajeras, el forraje que no se hizo antes en tiempo y forma no está. Va a ser un invierno muy difícil".

"Y en las zonas en las que nos llovió el panorama es igual o peor que en aquellas postales de diciembre y enero porque sigue siendo el mismo estado de los animales, sobre todo en corderos de crías, y ya arrancó el invierno. Esas vacas tienen que pasar la estación y no van a tener estado corporal para la primavera, va a ser difícil que entren a servicio, por lo cual estimo que la producción de terneros se a ver afectada hasta el 2025", agregó.

La cuestión económica es otro factor fundamental a tener en cuenta: "No está ayudando el precio, que por ahí podría haber sido un atractivo para que algún productor venda hacienda y con eso consiga forraje, donde lo pueda hacer. Como el impacto de la sequía fue tan grande, conseguir rollos es una complejidad. Hay muchos rollos de cultivos que no se pudieron cosechar, así que se está recurriendo a otros de menor calidad nutritiva. La situación es grave, sobre todo en las zonas en las que no llovió. Probablemente, de todas las actividades, la ganadería sea la que más siente las secuelas de la sequía".

En torno a los programas y créditos estatales que se lanzaron, indicó: "La ayuda de Nación y provincia fue magra, ninguno de los dos estuvo a la altura de la situación de los productores. Hubo algunas líneas de hasta $400.000 para un segmento de productores pero ante la situación son montos insignificantes. Se lo planteamos al gobernador en enero, que le permitía a un productor comprar 10 rollos para estirar una semana o 15 días, no son ayudan sustanciales. Y después de esos primeros intentos de llegar con recursos a los productores, no ocurrió más nada. Hay un sabor amargo, y ahora entrando al invierno algunos productores realmente van a padecer ese estado de situación".

"China, que es principal comprador de vacas, tuvo un periodo que restringió compras, eso tiró los precios abajo y complicó en parte. Se van a ver afectadas las exportaciones porque nos van a faltar novillos. De hecho, está costando conseguir terneros de un peso atractivo para engordarlos, van a faltar muchos por consecuencia de la sequía. La zona norte de la provincia, donde están los campos criadores ganaderos por excelencia, fue la más afectada, así que faltará una gran cantidad de estos animales en Santa Fe y también a nivel país. Esto va a implicar que haya menos novillo y faena en todo este año y va a tensionar los famosos saldos exportables o volúmenes de equilibrio que le gusta este gobierno. Faltarán kilos de bovino para abastecer mercados", cerró.

Fuente Diario Uno