Ceresina: Triunfos vitales de CACU; Union Arrufo; San Lorenzo Ambrosetti y Unión San Guillermo

Aunque resten completar sus partidos, Atlético Tostado y Libertad de Villa Trinidad, los dirigidos por Fabio Marozzi, ganaron un partido clave ante Ferro Dho.

Les permite subirse momentáneamente a lo más alto de las posiciones, mientras aguarda el cierre de la decimosexta fecha.

Atlético Ceres se impuso por la mínima diferencia ante San Lorenzo y quedó a dos puntos de la Liguilla.

Las Posiciones

Tabla de Posiciones Sub 23

San Lorenzo A. 32- Sportivo 30- CCAO 29– Atletico Tostado 29- Union SG 25- CACU 25- At. Selva 24- Union y Juventud 16- San Lorenzo T. 13- Ferro Dho 13 (X)- Libertad 12- Union A 11 (X)

Tabla De Posiciones de Primera División

Unión SG 32- CAT 31- Libertad Trinidad 30- Ferro Dho 29 (X)- San Lorenzo A 27- CCAO 19- At. Selva 17- Union Arrufo 17 (X)- San Lorenzo T 16- Union y Juventud 15- CACU 15- Sportivo 7-

LA PROXIMA FECHA: 17° DEL TORNEO

CACU VS Libertad

San Lorenzo A Vs San Lorenzo T

Ferro Dho Vs Unión Y Juventud

Unión A Vs Unión SG

Miércoles 12/07

Central Vs Selva

CAT Vs Sportivo

Info Ceres Ciudad