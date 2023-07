SUB 23:

CCAO (2) VS LIBERTAD (1) ARBITRO: HECTOR JIMENEZ

GOLES: Bruno Gimenez- Luciano Ricarte

GOL: Diego Moyano

CAT (3) VS SELVA (1).- ARBITRO: MAURO ROLDAN

Goles: Samuel Grismado- Maximiliano Benitez (2)

Gol: Leider Ullua

PRIMERA DIVISION

CENTRAL (2) – LIBERTAD (2)- ARBITRO: JUAN CARLOS GONZALEZ

GOLES: Sebastian Bolbiese- Brian Yulka

GOLES: Alan Rojas (EC)- Daniel Diaz

Exp: Vignolo (LVT)

Los delegados de la Ceresina se reunión para analizar la marcha del campeonato superior



LAS POSICIONES

TABLA DE POSICIONES SUB 23

CCAO 32– Atletico Tostado 32- San Lorenzo A. 32- Sportivo 30- Union SG 25- CACU 25- At. Selva 24- Union y Juventud 16- San Lorenzo T. 13- Ferro Dho 13 (X)- Libertad 12- Union A 11 (X)

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION

ATLETICO TOSTADO 34- Union SG 32- Libertad Trinidad 31- Ferro Dho 29 (X)- San Lorenzo A 27- CCAO 20- At. Selva 17- Union Arrufo 17 (X)- San Lorenzo T 16- Union y Juventud 15- CACU 15- Sportivo 7-

LA PROXIMA FECHA: 17° DEL TORNEO

CACU VS LIBERTAD

SAN LORENZO A VS SAN LORENZO T

FERRO DHO VS UNION Y JUVENTUD

UNION A VS UNION SG

MIERCOLES 12/07

CENTRAL VS SELVA

CAT VS SPORTIVO