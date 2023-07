La escucha de cómo Los Monos armaron su demostración de poder en la despedida de Maxi Rodríguez

Un telón, tres figuras de animales y un mensaje mafioso clarísimo: nosotros somos los dueños de todo. La bandera que desplegó la banda de Los Monos en el partido homenaje de Maxi Rodriguez en la cancha de Newell’s tiene derivaciones impensadas: a partir de ese acto de intimidación pública los fiscales Matías Edery y Luis Schiapa Piettra comenzaron una investigación que hoy llegó a los máximos líderes de la organización delictiva más importante de la Argentina, se metió en el corazón del negocio de la barra Leprosa estimando los negocios en más de 100 millones de pesos mensuales y descubrió el origen de cómo se hizo ese trapo y el recorrido que tuvo desde la imprenta aerográfica en Buenos Aires hasta el Coloso del Parque, la cantidad de gente que trabajó y toda la logística para una bandera que costó un millón y medio de pesos hacerla y otros 500 mil su traslado. Una ganga para Los Monos para demostrar que su poder está intacto aún con sus líderes en prisión.

El audio donde se organiza el telón es del 15 de mayo, 40 días antes del partido despedida del ídolo del club. La conversación se da entre Ariel "Guille" Cantero, el jefe de Los Monos condenado a más de 100 años de prisión y detenido en el penal federal de Marcos Paz, con el "Pollo" Leandro Vinardi, uno de sus súbditos, delegado suyo en el paravalanchas del Marcelo Bielsa y también preso, en su caso en el penal de Ezeiza. La escucha provino de uno de los teléfonos que usa Cantero, lo que habla de su impunidad: él sabe perfectamente que lo tienen intervenido. Y dice así:

- Pollo: Nada, Monchito (NdR: así se dicen entre ellos) estamos tranquilos, mañana ya terminamos la banderita tuya.

- Cantero: Dejá de joder con eso Moncho, que el Rengo se te va a enojar, te la va a prender fuego (NdR: El rengo es Alejandro Ficadetti, otro capo de la barra de Newell’s que estaba preso por el asesinato de un rival en la interna, el Chivo Saravia, y que había recuperado la libertad en marzo de este año y quería volver al ruedo pero la gente del Pollo lo tenía raleado).

- Pollo: Después de la banderita te van a venir acá a tirar al piso le digo al trolito este (NdR: Se interpreta que tal demostración de poder provocará que todos se alineen detrás de ellos).

- Cantero: ¿Vos decís que la pongan el 25? (el partido en realidad era el 24). ¿No la tienen que poner después boludo?

- Pollo: Pero si ya sabés que va a haber puterío igual, Moncho.

- Cantero: Yo para que ese día no se arme quilombo. Capaz para el otro día, no se la fecha (propone que sea en el partido posterior de Newell’s por el torneo). Bah, hacé lo que quieras, si el quilombo lo van a tener ustedes, no yo.

- Pollo: Vos también, si vas a salir en la bandera abrazado con nosotros.

- Cantero: Yo le digo que no tengo nada que ver, jaja.

- Pollo: Claro es una caricatura, no tiene nada de malo, jaja.

Y ahí se establece entonces que la bandera se exhibe ese día. A partir de ese momento, comienza la logística. Se decide hacerla en Aerografía del Oeste, una empresa de Isidro Casanova que junto con Megatelones son las dos empresas más famosas que proveen a las barras, sindicatos y partidos políticos de los trapos con todo tipo de dibujos. Así se encarga uno de 50 metros de ancho por 50 de largo a una empresa textil de la zona y se junta el dinero en efectivo que al ser de denominaciones chicas se supone que proviene de la plata recaudada en los bunkers de droga que manejan Los Monos en todo Rosario y sus alrededores.

El 8 de junio un delegado sindical de Camioneros de una empresa logística de Rosario, de nombre Cristian Ayala, que es sobrino del otro capo de la barra preso en Ezeiza, el Toro Damián Escobar, viaja a Buenos Aires con la tela y el encargo. Al llegar junto con otro barra de nombre Matías a Aerografía del Oeste se contacta con Darío L., quién le explica que para que esté lista para el 23 de junio, sólo se puede darle una mano de pintura y que por lo que ellos estaban pidiendo se necesitaban 80 litros de liquido para que quede bien y se establece que el telón debía tener un dibujo de un gorila con lentes, un toro y un gallo, con los colores del club Newell´s y la frase “Nosotros estamos más allá de todo”. El costo era de 500.000 pesos, dejan una seña de 100.000 y se pacta la entrega para el viernes 23 al mediodía. Según los cálculos de la propia empresa de telones con el material incluído el valor total era de 1,5 millones de pesos y además todo el operativo de traslado de Rosario a Buenos Aires ida y vuelta más el desembarco del telón en el estadio habría costado otro medio millón.

Así las cosas, ese 23 Ayala va con un camión de la empresa de logística, le cargan el telón y lo llevan hasta Rosario a un galpón de la empresa de logística donde esperaban los soldaditos de la barra para pasarlo a una Traffic blanca. Para no despertar sospechas, esto se hizo a las once de la noche. Al día siguiente, antes que abra la cancha, cerca del mediodía, la Traffic se instala en el estadio y 20 barras son los encargados de hacer ingresar el trapo que siete horas después será desplegado con total impunidad ante la vista azorada de Maxi, de Messi y de todas las estrellas. Ahora los fiscales investigan la complicidad policial y dirigencial para que hayan podido hacer el ingreso sin problemas.

Y aunque parezca mentira, no se lo llevaron inmediatamente sino que el telón quedó guardado en el club hasta la mañana siguiente, cuando en otro operativo comando casi a las 11 de la mañana se retiró la bandera del estadio y se la sacó de la provincia con destino a un lugar, aún secreto, del conurbano bonaerense. Increíble, pero real.

Fuente TyC Sports