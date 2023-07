Liga Argentina: Central de Ceres no continúa en la competencia ¿Qué pasa con CSS?

Junto al presidente de la institución, y miembros del grupo de apoyo que por más de 10 años vinieron trabajando en el basquetbol semi y profesional de la institución ceresina, el profesor Enrique Uberti fue el responsable de confirmar el rumor que venia sonando en las últimas semanas, «con mucha tristeza tenemos que anunciar que por cuestiones estrictamente económicas Central no seguirá jugando la Liga Argentina».

Uberti puntualizó, «los costos económicos son imposibles para una institución como la nuestra. Todos saben que cuando asumimos este compromiso de participar en este torneo nacional, era para cumplir lo pactado, y se cumplió siempre, Central no debe un solo peso a nadie, estamos cero a cero».

Era difícil participar a pesar de los inconvenientes, «no podíamos asumir seguir permaneciendo en el certamen, y dejar deudas a la institución. Estamos muy dolidos por la decisión que debimos tomar, pero estamos todos los integrantes del grupo juntos y empezaremos a pensar en lo que se viene».

«La ADC nos esperó mucho, querían que juguemos, porque Central siempre cumplió, como institución tenemos muy buenos antecedentes, y eso también es importante para nosotros. Realmente esperamos hasta hoy, porque siempre pensé que íbamos a poder jugarla, pero no se pudo».

Enrique Uberti dijo que a futuro, «estamos buscando entrenador, y no encontramos. Ya hemos hablado con gente desde Salta hasta el sur del país, y no hay entrenadores que quieran sumarse. Eso es un problema que deberemos solucionar para afrontar un pre federal. Empezaremos desde abajo como lo hemos hecho siempre hasta conseguir los objetivos. La disciplina del basquetbol hoy en el club necesita de un entrenador, porque con lo que tenemos no nos alcanza. De Copa Santa Fe es probable que no la juguemos, debido a esto y a la reorganización de la actividad».

En tanto, hace mucho tiempo que circula la versión que la dirigencia de Del Progreso de General Roca, que desde la temporada 2018 milita en la Liga Argentina, analiza seriamente dejar de competir en la categoría. Los altos costos que insume la participación en esta divisional serían las principales causas que han tenido en cuenta. Entonces, ¿cobra fuerza la alianza deportiva con Sportivo Suardi?. Según fuentes consultadas estarían seriamente comprometidas las negociaciones al respecto. Son horas importantes para obtener definiciones.

Fuente Consultada: Ceres Ciudad