Perotti entregó 252 celulares a alumnos de 26 escuelas rurales del departamento San Cristóbal

El gobernador Omar Perotti entregó este mediodía, en Campo Theiler, 252 celulares a alumnos de 26 escuelas rurales. Posteriormente, en el establecimiento educativo Mantovani de San Guillermo (Campo Minetti), inauguró el corredor productivo de dicha localidad, Suardi y Monte Oscuridad, tareas realizadas a través del programa Caminos de la Ruralidad. La traza intervenida es de 10.450 metros y los trabajos demandaron una inversión de $ 49.390.400.

“Para nosotros es una alegría estar aquí, compartir con ustedes un momento en el que sentimos que damos un paso importante en toda la provincia para igualar oportunidades”, remarcó el gobernador al inicio de su discurso.

Y continuó: “En 2006 se establece la obligatoriedad por ley de la escuela secundaria. Ahora una ley obliga, pero no resuelve todas las posibilidades de acceso. Creer que porque teníamos una ley todos los chicos terminaron la secundaria sería ilusorio, por eso el compromiso de todos los chicos y las chicas en la escuela y aprendiendo”.

En ese sentido agradeció a los presidentes comunales e intendentes que “nos han ayudado a hacer, junto al Ministerio de Educación, una búsqueda de quienes no están anotados. También sabemos que en la conectividad, en la comunicación, nos quedaron en la pandemia 500.000 chicos desconectados y por eso el Santa Fe Más Conectada”.

“Queremos llevar internet a cada pueblo y a cada ciudad de esta provincia, internet de calidad para que pueda llegar a las escuelas. Allí también hay entregas de tablets, entregas de netbook. Queremos que las zonas rurales tengan las mismas herramientas y un celular hoy permite comunicación, que lo utilicen para estudiar, para investigar, para comunicarse entre ustedes, también para jugar y para ayudar a la familia”, agregó.

Por último, el mandatario santafesino señaló que en la búsqueda de igualar “sumamos los Caminos de la Ruralidad para tratar de garantizar que en toda nuestra zona rural tengamos caminos y comunicaciones. Llevamos más de 1.200 kilómetros hechos en toda la provincia y ya pasamos las 129 escuelas rurales conectadas para favorecer el acceso y que no tengamos chicos que los días de lluvia no puedan ir, docentes que no puedan llegar. Queremos que nuestra gente se forme, se forme de la mejor manera en el lugar donde haya nacido, en el lugar donde vive”.

POLÍTICAS EDUCATIVAS DE INCLUSIÓN E IGUALDAD

A su turno, la intendenta de San Guillermo, Romina López, dijo que "hoy es un día de mucha alegría, gracias gobernador por visitar nuestra localidad, en su gestión ha venido varias veces con firmas de convenios y hoy en esta importante entrega de celulares para escuelas rurales. Gracias por acordarse de los que venimos del campo".

Asimismo, la coordinadora del Núcleo Rural N°2500 de Campo Theiler, Ana Negri, indicó que “una educación de calidad e inclusión necesita de un Estado presente, que observe las necesidades y las transforme en obras” y agradeció “a los ministerios de Educación de la Nación y la Provincia por haber realizado las instalaciones sanitarias y futura aula, espacios que generarán mas bienestar y salud a toda la comunidad educativa”.

En tanto, la directora de Educación Rural, Carolina Attías, señaló que "esta línea Conectar Arraigo ya comenzó en el 2021 con la entrega de 4.000 celulares y hoy, en 2023, estamos concretando la entrega de 3.700 más. Es la decisión de nuestro gobernador Perotti de destinar recursos para fortalecer la trayectoria de los estudiantes de escuelas secundarias rurales, que se completa con el Boleto Educativo Rural y Camino de la Ruralidad".

CAMINOS DE LA RURALIDAD

Con la habilitación de las tres nuevas trazas del programa Caminos de la Ruralidad en San Guillermo, Suardi y Monte Oscuridad, se completan las trazas prioritarias en la que el gobierno realizó una inversión en infraestructura productiva actualizada de más de $494 millones, permitiendo la transitabilidad en cinco escuelas rurales, y asegurando más de 69 millones de litros de leche cruda anual, para que agreguen valor a siete usinas lácteas.

Durante la actividad, el intendente de Suardi, Hugo Boscarol, agradeció al gobernador Perotti “por tomar esta decisión a favor de los productores de una zona productiva agrícola y tambera muy importante. El único gobernador que pensó en darle a los productores la tranquilidad de transitar por los caminos como corresponde, aun los días de lluvia. Cuando las cosas se hacen en conjunto y dejamos a un lado los colores políticos, estos son los resultados”.

En tanto, la intendenta de San Guillermo, Romina López, agradeció “la presencia del gobernador para inaugurar la segunda traza de Caminos de la Ruralidad. Cuando comenzamos la gestión había escuelas rurales sin conectar y junto al gobierno provincial, al Centro Comercial y a un grupo de productores decidimos trabajar todos juntos y logramos que dos escuelas rurales hoy estén ripiadas. Gracias al gobierno de la provincia por estar con nosotros en esto que era muy importante para la zona rural de San Guillermo”.

En tanto, el presidente comunal de Monte Oscuridad, Daniel Boscarol, sostuvo que “por el bien de la producción y el gran acompañamiento que se le hace a la educación, unimos fuerza. Formamos parte de una comunidad política que nos juntamos y logramos el bienestar de quienes habitan esta zona. Caminos de la Ruralidad ha traído un cambio a nuestra vida”.

Por otro lado, el presidente del Consorcio Caminero de Monte Oscuridad, Mario Marengo, agradeció “esta obra tan importante para la escuela y toda la producción. Lo mejor que vi en este último tiempo para entender para qué puede servir la política fue la gestión para realizar los Caminos de la Ruralidad”.

A su vez, el productor agropecuario agradeció al gobernador “porque estamos embaladísimos con este proyecto y queremos seguir. Queremos que la gente siga viviendo en el campo”.

Por último, la directora de la Escuela N.º 1037, Ivana Trucco, recordó que “soy ex alumna de la escuela, en el 87 vine como alumna de tercer grado, nos empantanábamos y siempre había productores amigos que nos ayudaban a salir y hoy tenemos el ripio” y destacó que “las diferencias enriquecen, no importa el color político, si se quiere trabajar se puede. Gracias gobernador por pensar en la producción, en que lleguemos bien a las escuelas”.

PRESENTES

También estuvieron presentes la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas, Luisina Giovannini; el subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti; el intendente de Suardi, Hugo Boscarol; los presidentes comunales de Colonia Rosa, Silvana Imoberdoff; y de Monte Oscuridad, Daniel Boscarol; y el presidente del Consorcio Caminero de San Guillermo, Hernán Boscarol; entre otros.