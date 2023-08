La 5° Under Funk Jazz Club sonó dulce en la noche del viernes

Ya no son los jóvenes de algunos años atrás, cuando todo comenzó. Ya no está Doctor Ha!, ya no están algunos de sus fundadores más conspicuos de esa generación, que mágicamente irrumpió con el Jazz y el Under en esta ciudad -a veces insípida y aburrida- Pero la esencia se proyecta en el tiempo y este viernes allí estaban, los mismos de siempre, cuarentones y más, con caras de padres y madres de familias y con algunos pelos menos. Pero presentes diciendo aquí estamos los que transitamos momentos inolvidables como las actuaciones de Willy Crook, emblema del rock argentino, saxofonista de los Redondos, o Gillespi, trompetista todo terreno, toda esa nostalgia de esta tribu pobló por algunas hora esta 5ta edición de la Under Funk Jazz Club, esta vez presentando a Líla, una nueva formación integrada por el Cordobés Ramazziotti en batería, en bajo el melli Aldrian , Nico Argañaraz en saxo y el infalible agite de Pablucho Simón.

Hermoso momento vino luego, cuando subieron al escenario los cordobeses de Toch, una banda muy profesional que viene creciendo luego de pasar varios años transitando escenarios de España. El trío integrado por Martín Ellena y los hermanos Juanpaio y Andrés Toch se encuentra presentando "Devolviendo Luces", su quinto álbum de estudio en donde experimentan libremente, atravesando diferentes géneros, a la vez que mantienen y reafirman su sello singular.

No solo de música vive el hombre

Pizza, chori, fernet y birra artesanal acompañando los tatoo de Jony Fernández, la pintura en tela de Caro Gaitán y Analía Basaill en dibujo en papel , la pelu-barbería de Adriel Prietto, los saumerios y perfumes de Rosario Rosso, juegos para niños, la música del Dj de Chechu Arbizú y una Feria Ámericana.

Una fiesta total que se complementó con la actuación del sancristobalense Ulises Tevez y los soldados del Chamán, en un mix de rock y chacareras.

Entrada solidaria

La entrada fue una donación de alimentos no perecederos, ropa, calzado, ropa de cama, etc. La Asociación Civil Misiones San Cristóbal será la encargada de entregar a la comunidad Wichi "La Esperanza" de la provincia de Salta todo lo recaudado.