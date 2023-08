Ceresina: Están los 8 clasificados para la liguilla final

Culminó la fase regular del torneo superior. Central igualó con CACU sin goles en ambas categorías. Unión San Guillermo será rival del aurinegro al terminar tercero de la fase regular tras derrotar en el clásico 1 a 0 a Libertad. El CAT ganó el 50% al quedarse con la punta del certamen. Este domingo derrotó en las dos categorías a San Lorenzo Ambrosetti, que en reserva terminó primero, pero en primera cayó al quinto lugar, tras el empate de Ferro Dho 2 a 2 ante Unión Arrufó. Con este resultado el equipo arrufeño se quedó afuera porque Unión y Juventud goleó 7 a 2 a Sportivo Villa Mineti. Sportivo si se clasificó en reserva al ganarle al tricolor 2 a 0. Por último, Atlético Selva despidió del certamen a San Lorenzo Tostado al golearlo 4 a 0. El equipo santiagueño terminó séptimo en la tabla general.

El domingo que viene se jugaran los partidos de ida de la liguilla en primera división.

Posiciones

Sub 23

San Lorenzo A. 47 (C)-Ccao 46 (C)– At. Tostado 43 (C)– Sportivo 38 (C)– Unión Sg 38 (E)- Cacu 33-(E) Selva 25(E)- Union Bandera 25(E)- San Lorenzo T. 25 (E)- Libertad 21 (E)- Ferro Dho 16 (E)- Union Arrufo 14 (E)

Primera División

At. Tostado 47 (C)- Libertad 41 (C)- Unión SG 39 (C)- Ferro Dho 36 (C)- San Lorenzo A. 35 (C)-Central 31 (C)– At. Selva 30 (C) Unión Bandera 28 (C)– Unión Arrufo 26- San Lorenzo T. 22- CACU 20- Sportivo 8

Liguilla- Ida- Domingo 3 de septiembre

Central Vs Unión Sg

San Lorenzo A Vs Ferro Dho

Unión y Juventud Vs At. Tostado

At Selva Vs Libertad