Las y los 100 intercambistas que realizan su movilidad presencial en la UNL arribaron a Santa Fe desde instituciones de Alemania, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Finlandia, Francia, Italia, México, Paraguay, Perú, Polonia y Uruguay. Durante este semestre, son parte de la comunidad UNL en las carreras de grado que se dictan en las Unidades Académicas de las ciudades de Santa Fe y Esperanza. Dando continuidad a la movilidad virtual, 28 alumnos cursarán materias online en UNL desde Brasil y Ecuador.La Secretaría de Planeamiento Institucional e Internacionalización de la UNL organiza una serie de actividades que comparten con sus tutoras y tutores, estudiantes avanzados de grado de la Universidad. El acto de recepción se realizó este miércoles 30 por la mañana, en el Paraninfo del Rectorado UNL. Estuvieron presentes el rector de la UNL, Enrique Mammarella, junto a la vicerrectora y secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización, Larisa Carrera. Participó también la Directora General de Turismo de la ciudad de Santa Fe, María Fernanda Alvarez.

Vivir la UNL

“Han elegido una universidad tradicional de nuestro país, con más de 100 años. La UNL es una institución regional, de trabajo en el territorio. Tanto la ciudad de Santa Fe como la de Esperanza son muy importantes en nuestra provincia, con mucha historia, juventud estudiantil y oferta cultural”, señaló Mammarella. En el cierre de su discurso expresó que “esta estancia académica también es de crecimiento y queremos que nos permita construir más y mejores relaciones entre nosotros. Los invitamos a vivir la UNL”.

En sintonía, Carrera afirmó: “Para nosotros es una tradición darles esta bienvenida a los estudiantes que eligen la UNL para hacer un trayecto de su carrera aquí. La Universidad se pone a disposición para ustedes, con la hospitalidad que la caracteriza. Esperamos que sea una experiencia académica y personal grata y fructífera. Para eso también contamos con las tutoras y los tutores, que los están acompañando y que cumplen un rol central en la construcción del proceso de internacionalización”.

Nuevos conocimientos, nuevo idioma

“Llegué la semana pasada a Santa Fe. La Universidad es muy linda y la gente me ayuda mucho, es muy amable, me gusta la ciudad. Estudio Administración de Salud en mi universidad. En la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas me dieron una bienvenida muy cálida”, describió Hineshi Anne Dilhara Gurunanselage Costa, de la Universidad de Bolonia, Italia, que será alumna de la Escuela Superior de Sanidad (ESS-FBCB UNL).

Mehregan Kayed, de la Universidad de Kaiserslautern, Alemania, cursará en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UNL) la carrera binacional de Licenciatura en Administración, durante un año y medio. “Estoy muy contento de estar aquí. Espero vivir una linda experiencia, encontrar nuevos amigos, aprender más cosas para mi carrera y mejorar mi español”, resumió.

Integración cultural

Además del acto en el Rectorado, durante estas semanas las y los intercambistas fueron recibidos por autoridades de cada Unidad Académica y entablaron reuniones con los respectivos coordinadores académicos.

El viernes 8 de septiembre a las 14 hs se llevará a cabo una Jornada de integración cultural en el Predio UNL-ATE, a cargo de sus tutoras y tutores internacionales, quienes desarrollarán juegos y dinámicas grupales y presentaciones acerca de la vida en Argentina.

Asimismo, se realizará la tradicional Confraternización, una feria donde los estudiantes presentan sus culturas y ofrecen los platos típicos de sus países y regiones. En Santa Fe se desarrollará en el patio del ala este del Rectorado UNL, el miércoles 20 de septiembre a las 11 h. Por su parte, en el campus FAVE de Esperanza, será el viernes 29 de septiembre en ese mismo horario.

La agenda se extiende y complementa con propuestas artísticas, deportivas y recreativas. Más información en este enlace.