Capella detalló que “el edificio posee 70 metros cuadrados cubiertos, cuenta con dos oficinas de atención al público, sanitario para el personal, una habitación y cocina”.

“Este logro es un orgullo, mérito de un trabajo conjunto entre la Comuna, la comisión colaboradora policial que organizaron numerosos beneficios, de Felipe y Marcelo que nos han hecho muchos aportes para que esta obra sea posible y de todos los vecinos que siempre colaboraron. La verdad que, por otra parte, me siento muy decepcionado porque el gobierno provincial no aportó un peso, siendo que la seguridad está bajo su incumbencia, pero parece que los vecinos de Bossi no somos santafesinos para esta gestión”, resaltó el Pte. Comunal.

“Es un ejemplo de compromiso comunitario”

El Senador Michlig mencionó “este es un ejemplo de profundo compromiso de la comunidad que pone de manifiesto que cuando los pueblos, las colonias, sus instituciones y su gente se unen se logran grandes cosas, pese a no tener el apoyo del gobierno provincial, pero eso se termina el 10 diciembre si gana Maxi Pullaro”.

Durante el acto también también se destacó la presencia del intendente de Suardi, Hugo Boscarol, el de esa ciudad Javier Díaz; los presidentes Comunales Hugo Frank (Dos Rosas y la Legua), Juan Carlos Rollón (Col. Tacuarales), Andrés Villareal (Monigotes), el Delegado de la Defensoría del Pueblo Gustavo Baggini, el Cura Párroco Alberto Sanchiz y el Inspector a cargo del Destacamento Policial Juan Saurit, el Pte. de la Comisión Colaboradora del Destacamento Policial Hugo Gaido e Integrantes de la misma, además de vecinos y medios de comunicación.