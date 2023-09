Iniciando una nueva etapa de esta red que comenzó meses atrás, se reunieron gestores y gestoras de la Red de Spin off Universitarias. Este espacio está conformado por las universidades nacionales de Litoral (UNL), San Martín (UNSAM) y La Plata (UNLP). La reunión, que contó con la presencia de gestores y gestoras de las tres instituciones, se realizó en Santa Fe, en la sede del Rectorado de la UNL, el 28 y 29 de agosto. Estuvo encabezada por Javier Lottersberger, secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL; Gonzalo Márquez, pro secretario de Vinculación Tecnológica de la UNLP; y Diego Kampel, secretario de Extensión y Vinculación de la UNSAM. Durante estas jornadas, el grupo intercambió buenas prácticas para potenciar la generación de empresas de base científico tecnológica nacidas de investigaciones realizadas en el marco de las instituciones de educación superior: las llamadas spin off universitarias.

La Red se creó con el objetivo de dar impulso a programas de entrenamiento, financiación y otras formas de colaboración para incrementar la creación y promoción de spin off universitarias. “Buscamos intercambiar experiencias y normativas, que nos permitan generar una plataforma para que las distintas empresas que están surgiendo en nuestras universidades puedan compartir experiencias, instrumentos y oportunidades de financiación. Creemos que el objetivo final de todo esto es la promoción de esta actividad en nuestras universidades, porque estamos convencidos de que es una de las mejores maneras de que el conocimiento que producimos impacte positivamente en nuestra economía y en nuestra sociedad”, comentó Diego Comerci, sub secretario de Desarrollo e Innovación de la UNSAM.

En cuanto a la actividad puntual de estas jornadas, Gonzalo Marquez explicó que “entre los objetivos de esta reunión estuvo confeccionar una agenda común de las instituciones de educación superior. Primero compartimos información sobre los instrumentos que tiene cada universidad, las estrategias y las normativas, para compararlas y ponerlas en tensión, porque no tenemos las mismas acciones y justamente queremos, a partir de las experiencias, analizar qué funciona y qué no. Al mismo tiempo, tomamos decisiones importantes para avanzar el trabajo a futuro, como la gobernanza de la red y el rol que va a tener con otras redes. La idea es generar documentos para que nos sirvan a nuestras universidades y a otras, y además, para que las empresas que están naciendo puedan tener también un lugar donde debatir colectivamente y hacer sinergia”.

Como cierre de la actividad de estas intensas jornadas de trabajo, los y las participantes produjeron un documento de trabajo donde se detalla la importancia de fortalecer la educación universitaria, el desarrollo científico tecnológico, la transferencia de conocimientos y la creación de empresas de base científico tecnológica para constituir procesos de crecimiento económico sostenibles para la economía de Argentina. Descargar documento



Sobre las spin off universitarias

Las spin off son empresas promovidas por integrantes de la comunidad universitaria, que se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en laboratorios, institutos y aulas de las casas de estudio. La esencia de estas empresas es la investigación aplicada que permite el desarrollo de nuevas tecnologías, la creación de empleo de calidad, la capacidad de generar un alto valor añadido en la actividad económica y al desarrollo regional. Su creación genera ventajas e implicancias positivas para todas las partes involucradas, ya que el grupo de investigación que se constituye en emprendedor pueden continuar desarrollando la tecnología generada en la universidad hasta el nivel de producto final, obteniendo rendimientos económicos del proceso. La universidad impulsa su labor de transferencia de resultados de la investigación. Y la sociedad se beneficia a partir de la creación de trabajo genuino y de los productos novedosos éstas desarrollen.

“En las Universidades que conforman esta red ya encontramos experiencias exitosas, llegando aproximadamente a 20 empresas y con varios proyectos en proceso de formalización. Se dan fundamentalmente en el campo de la biotecnología, el desarrollo de nuevos medicamentos, terapias, diagnósticos, productos biológicos o alimentos, utilizando enfoques innovadores. En este sentido, creemos que todo lo que hemos aprendido con estos procesos puede servir para allanar el camino a otros equipos y ser implementado en todas las áreas de la ciencia, aprovechando todo el potencial que hay en nuestras instituciones”, comenté Javier Lottersberger en el cierre del evento.