La ruralidad hace a la identidad de la Provincia desde sus orígenes hasta el día de hoy. El campo genera arraigo en todo nuestro extenso territorio y tracciona actividades conexas (industria, ciencia, tecnología, investigación, etc.) y también no conexas, por su capacidad para

dinamizar la economía provincial.

En tiempos electorales, CARSFE propone a los candidatos a puestos ejecutivos y legislativos que asuman un compromiso público que tenga por beneficiarios a toda la sociedad, promoviendo el bienestar y progreso de las comunidades y, en particular, establezca las condiciones para el crecimiento de la producción agropecuaria de Santa Fe, favoreciendo la vida y el trabajo rural.

Para eso, les solicita que adhieran a los siguientes postulados:

➢ Garantizar la plena vigencia de la democracia y la aplicación de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial.

➢ Levantar las banderas de la plena institucionalidad en todos los ámbitos, para que no se impongan visiones o ambiciones que colisionen con el interés común.

➢ Defender con firmeza y vocación la identidad y la matriz productiva santafesina por encima de otros intereses partidarios y sectoriales.

➢ Eliminar todas las trabas burocráticas que limitan, entorpecen o impiden la producción y la generación de empleos y el acceso a los recursos.

➢ Facilitar el libre comercio interior y exterior, eliminando barreras distorsivas, y crear y desarrollar mecanismos para alcanzar nuevos mercados para los productos y servicios santafesinos.

 Defender de manera clara y contundente los intereses santafesinos ante políticas económicas de gobiernos nacionales que atentan contra los mismos y en consecuencia exigir firme y activamente en materia de derechos de exportación, intervenciones de mercados, tipos de cambio diversos, etc., para reducir los impactos nocivos de los mismos.





Promover las exportaciones.

Email: [email protected] Web: http://www.carsfe.com.ar Teléfono: 0342 459-5161 Dirección: 1º de Mayo 2122, S3000 FJZ, Santa Fe

 Propender al equilibrio fiscal desde la reducción de todo gasto superfluo del Estado y a la eliminación de toda normativa lesiva para la producción, para evitar las distorsiones de la economía en todos sus órdenes.

➢ Potenciar la evolución y el desarrollo tecnológico, productivo, económico y social del agro

santafesino.

➢ Generar y sostener proyectos de desarrollo a largo plazo (Políticas de Estado).

➢ Impulsar las obras de infraestructura vial, hídrica e hidráulica, energética, portuaria y todas

aquellas que faciliten y potencien la producción y comercialización de los productos santafesinos.

➢ Garantizar un criterio de inversión tal que implique la asignación de los recursos que se

generan en la Provincia en obras y servicios que sean menester para las comunidades donde

se originan.

➢ Crear condiciones para la generación de empleo sustentable, modificando las barreras que

hoy la limitan o condicionan.

 Aplicar en forma plena la ley y todas las herramientas destinadas a proteger a la ciudadanía y a los bienes, en un ambiente seguro tanto en los centros urbanos como en el campo

santafesino.

➢ Conservar y mejorar el medio ambiente con medidas razonables y basadas en el

conocimiento científico, preservando los recursos naturales sin caer en falsas premisas.

➢ Generar herramientas modernas que den previsibilidad a la producción ante las

contingencias climáticas, mitigando los efectos negativos de los eventos meteorológicos.

➢ Diseñar las políticas públicas con la participación de las instituciones intermedias y monitorear su ejecución con las mismas.

➢ Configurar un Estado moderno, ágil y eficiente, tanto para sus funciones elementales – salud, educación, seguridad- como para satisfacer las necesidades más avanzadas.

Yo, ………………………………………………………………………………………………

candidata/o a ………………..………………………………………………………………...

adhiero a estos principios y me comprometo a promoverlos y aplicarlos mientras ejerza cargos

públicos en representación de la provincia de Santa Fe.

..……………………………….

Firma

Santa Fe, ……de ……………………….de 2023