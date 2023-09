El Rojo perdió en Roca y Juventud es el campeón

Este domingo se completó la última fecha del torneo Clausura de la Zona Norte, luego de lo que había sido la victoria de Sportivo Roca ante Independiente de San Cristóbal el viernes por la noche y la goleada de Tiro Federal sobre Sportivo Aureliense por 9-2 el día sábado.

Todas las miradas estaban puestas en la definición del título que iba a quedar en manos de Juventud de Rafaela, que dependía de sí mismo o de Independiente de Ataliva que tenía que ganar y esperar que Juventud no lo haga.

Pero en la localidad de Lehmann, la "Juve" hizo lo que tenía que hacer y se quedó con el triunfo por 1-0 con gol de Gastón Peralta a los 5' del segundo tiempo, tras un partido muy disputado y peleado. Con el triunfo, el club Juventud de Rafaela se consagró Campeón del Torneo Clausura de la Zona Norte, consiguiendo sin dudas un campeonato histórico tras su reciente afiliación a la Liga Rafaelina, repitiendo lo mismo que hizo La Trucha FC en la Zona Sur.

El campeonato obtenido, le permite además a Juventud clasificar a la etapa final por el ascenso, donde ya está clasificado Independiente de Ataliva por haber ganado el Apertura.

Los de Ataliva golearon 4-0 a Deportivo Susana pero no les alcanzó y se quedaron con el segundo puesto del torneo. Charra, Caglieres, Gutierrez y Barreto anotaron las conquistas de Independiente. Los de Susana cerraron el torneo en el último lugar junto a Sportivo Aureliense.

En el restante encuentro del domingo, San Isidro de Egusquiza venció en condición de visitante 3-1 a Deportivo Bella Italia con goles de Galvan, Ludueña y Gavilan; Quiroga en contra anotó para los "Tanos". El CASI cerró un buen torneo quedando en el tercer lugar.

El próximo domingo comenzará a jugarse el torneo Revalida y la primera fecha será la siguiente:

Zona A

- Independiente Ataliva vs. Deportivo Bella Italia

- San Isidro de Egusquiza vs. Independiente de San Cristóbal

- Sportivo Aureliense vs. Sportivo Roca

Zona B

- Atlético Juventud vs. Tiro Federal MV

- Belgrano de San Antonio vs. Moreno de Lehmann

Libre: Deportivo Susana