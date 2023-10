Gabriel Romano con 23 pts y Leandro Faure con 20 fueron los máximos goleadores del «rojo» mientras que Baldani con 22 puntos se destacó en el perdedor.

Durante la semana, San Lorenzo Tostado había derrotado a Libertad de Sunchales y Atlético de Tostado en la ruta, le había ganado a Unión y Juventud. Este domingo se jugará íntegramente la 6° fecha de esta zona.

RESULTADOS

Atlético Ceres 91

Platense (R) 86

San Lorenzo (T) 98

Libertad (S) 69

Unión y Juventud 86

Atlético Tostado 90

POSICIONES

Atlético Ceres Unión 8 (3-2)

Platense (R) 8 (3-2)

San Lorenzo (T) 6 (2-2)

Libertad (S) 6 (2-2)

Atlético Tostado 6 (2-2)

Unión y Juventud 6 (2-2)

Central 5 (1-3).

PRÓXIMA FECHA: 6° DE LA PRIMERA RUEDA

CACU VS SAN LORENZO

LIBERTAD VS UNION Y JUVENTUD

AT. TOSTADO VS CCAO

LIBRE: PLATENSE

Fuente Ceres Ciudad