San Cristóbal: Recuperaron un aire acondicionado que habían robado de la Sociedad Rural

En el día de ayer, personal de esta AIC, tras realizar tareas investigativas, tomó conocimiento dónde podría estar ubicado el aire acondicionado y afuera de un local comercial visualizaron un aparato de refrigeración de similares características al sustraído. Acto seguido, procedieron a poner en conocimiento vía telefónica a la fiscal interviniente de la causa Dra. Silvina Verney, quien dispuso que procedan a realizar un registro domiciliario con el fin de corroborar lo informado.

Siendo las 21:30 hs. los agentes de la Agencia de Investigación Criminal se constituyen en el lugar, entrevistándose con la propietaria del comercio, a la cual se le explicó los motivos de la presencia en el lugar y sin oponer reparo alguno autorizó al ingreso a su propiedad. Al ingresar observaron a simple vista un aire acondicionado marca BGH instalado en una de las paredes de la despensa, a lo que se consulta si tiene factura del mismo aduciendo que no tiene y éste fue secuestrado. En relaciona a la dueña del local, por el momento, no se tomó medida alguna hasta que no se hagan las averiguaciones correspondiente.