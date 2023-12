UNL relevó la actividad de patentamiento de las Universidades del CIN

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) se propuso relevar la actividad de patentamiento por parte de las Instituciones de Educación Superior que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los resultados hallados fueron la base para la elaboración de un informe que se pone a disposición de todo el sistema científico y productivo nacional. La publicación detalla la actividad de patentamiento para cada institución, su evolución histórica, los campos tecnológicos en los que se patenta y los países donde protegen sus desarrollos. Se incluye además, un detalle pormenorizado de las once instituciones que cuentan con mayor cantidad de invenciones protegidas.

El derecho a la propiedad intelectual

Es sabido que el conocimiento es patrimonio de la humanidad. No obstante, existen marcos regulatorios que permiten proteger y estimular la actividad creativa: se trata de la Propiedad Intelectual, un conjunto de leyes que tiene como objetivo resguardar las invenciones. Para eso, brinda a los titulares derechos exclusivos de explotación y comercialización de sus productos en un tiempo y territorio determinado.

La propiedad intelectual desempeña un rol fundamental en el sistema universitario, cobrando especial importancia para estimular la investigación, la innovación, la inversión en acciones creativas que busquen desarrollar nuevos procesos o productos que tengan un sentido importante tanto en el sector productivo, como en el de la cultura, la educación, la salud, etc. Engloba distintos instrumentos para la protección de las creaciones intelectuales, tales como patentes de invención, modelos y diseños Industriales, derecho de obtentor, derechos de autor, marcas y secretos industriales.

Las universidades, como generadoras de conocimiento, promueven la protección de los resultados de la investigación desarrollados en sus ámbitos como herramienta para facilitar el aprovechamiento socio-económico de los mismos, ya sea mediante la explotación directa por parte de los miembros de la comunidad universitaria o a través del licenciamiento a terceros. Por otro lado, tal como comentó Enrique Mammarella, rector de la UNL, "los diversos mecanismos de la Propiedad Intelectual son herramientas útiles para potenciar los procesos de valorización y transferencia de conocimientos, siendo esta una de las misiones sustantivas de las universidades públicas, facilitando acuerdos y reconociendo las contribuciones de los inventores y de la institución, así como las de otras partes interesadas. Benefician también a toda la sociedad, ya que fomentan, preservan, y estimulan la investigación científica encaminada a encontrar soluciones a problemas y necesidades sociales y a la difusión de los nuevos conocimientos. Por otra parte, contar con información disponible sobre derechos de la propiedad intelectual es importante para la toma de decisiones en el ámbito empresario y la obtención de este tipo de derechos constituye una ventaja competitiva".

Por su parte, Javier Lottersberger, secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL comentó que "este informe fue realizado con el objetivo de poder mostrar la capacidad de generar conocimientos novedosos, que tienen la potencialidad de crear desarrollos de tecnología y nuevos productos por parte de licenciatarios (empresas, estado) y que mejoran la competitividad del país. No había informes similares realizados en el sistema científico tecnológico argentino".

Patentes: protección a invenciones novedosas

En particular, las patentes protegen invenciones novedosas que brindan una solución técnica a problemas existentes. Son derechos territoriales y temporales otorgados por los distintos organismos nacionales, que permiten al titular ejercer la exclusividad sobre su invención a cambio de la divulgación de la misma. Dado que los derechos de patentes son territoriales, debe presentarse la solicitud de patente en todos los países donde se desee obtener la protección de la invención. Las patentes son indicadores que miden la actividad científica en la comunidad universitaria, dado que representan tecnologías innovadoras con potencial de aplicación y transferencia que se han decidido proteger. Generan derechos exclusivos que promueven la realización de negocios tecnológicos. En algunos casos, si este tipo de protección no existe, no habría actores interesados en realizar las grandes inversiones que son necesarias para llevar una invención al mercado, un ejemplo de esto son las moléculas que luego se transforman en medicamentos. También las oficinas de patentes exigen que para patentar un producto el mismo esté descripto suficientemente como para que pueda reproducirse. En este sentido, en las bases de datos de patentes hay gran cantidad de información sobre desarrollos tecnológicos que se pueden aprovechar para generar innovaciones en los distintos sectores y que pueden realizar aportes para que los procesos creativos de nuevas tecnologías sean menos complicados.

Información relevante

Metodológicamente, para la elaboración de este relevamiento, se trabajó con la base de datos internacional Patbase, la cual brinda acceso a más de 100 millones de publicaciones (solicitudes de patentes, patentes concedidas, modelos de utilidad y diseños) de más de 100 autoridades emisoras de todo el mundo. Se recopilaron los documentos de patentes en los que cada Universidad figura como solicitante o titular de la misma.

Para cada institución se realizó una búsqueda de documentos por nombre de solicitante y se procesó el conjunto resultante mediante la herramienta de análisis que ofrece dicha base. Se recabaron todas aquellas solicitudes y patentes concedidas publicadas hasta junio del 2023, lo cual permitió un detalle de las solicitudes de patentes, patentes concedidas y familias de patentes. Para el análisis se emplea comúnmente el indicador de familias de patentes, dado que es representativo de la cantidad de invenciones o resultados de investigación que se han protegido, ya que cada familia agrupa a las presentaciones de una misma invención que ha sido protegida en más de un país.

El informe presenta el registro histórico para cada institución integrante del CIN, como así también, información adicional para las universidades más activas que han presentado al menos 20 familias de patentes en su historial.

La información sobre solicitudes y patentes concedidas es de acceso gratuito y es puesta a disposición por las oficinas nacionales e internacionales de patentes, transcurridos 18 meses del momento de su presentación permaneciendo hasta dicha fecha en confidencialidad.

Sobre los datos relevados

Acerca de los datos recuperados en el informe, se pueden destacar algunos aspectos relevantes. Respecto al panorama internacional histórico, de las 70 instituciones pertenecientes al CIN, 34 han presentado al menos una solicitud de patente ya sea a nivel nacional o internacional. Se encontró un total de 647 familias de patentes o desarrollos que se han decidido proteger a través del sistema de patentes, de los cuales el 57% comprenden al menos una solicitud en cotitularidad con Conicet. Estas 647 familias incluyen 1129 solicitudes de patentes registradas y el 49.1 % comprende al menos una solicitud de patente concedida.

Se observaron solicitudes en 41 territorios, destacándose el patentamiento en Estados Unidos, Brasil, Australia, China, España, Canadá, México, Alemania, Japón e India.

Cabe mencionar que, del total de patentes solicitadas por las instituciones pertenecientes al CIN, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) son las que concentran la mayor cantidad de familias a nivel global, correspondiéndole el 17,9%, 16,5% y 9,3% a cada una de ellas respectivamente. Continúan la lista las Universidades Nacionales de La Plata, Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Tecnológica Nacional. Asimismo, se identificaron patentes en colaboración con empresas e instituciones de ciencia y tecnología, siendo las principales Conicet, Inis Biotech, Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, YPF, Comisión de Investigaciones Científicas, Plant Bioscience Ltd, Bioceres, Romikin SA, e Invap.

De acuerdo al sistema internacional de patentes, los campos tecnológicos en los cuales se presentan las solicitudes de las universidades, son la biotecnología y los productos farmacéuticos los que concentran la mayor producción. La UNL presenta la mayor cantidad de patentes relacionadas a la industria biotecnológica (40 %) seguida de la UBA (25 %) y la UNLP (13 %); mientras que las universidades que más patentes tienen relacionadas al sector farmacéutico son la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la UBA (ambas con 32 %).

Acerca del panorama nacional, otro dato interesante es que la búsqueda arrojó un total de 650 solicitudes de patentes en Argentina generadas por las instituciones universitarias, de las cuales el 57% fueron presentadas en cotitularidad con Conicet. De manera similar al panorama internacional, las Universidades Nacionales del Litoral, Buenos Aires, y de Río Cuarto son las que presentan la mayor cantidad de solicitudes en el país.

A nivel nacional sólo el 43,5 % de las solicitudes (283) fueron concedidas a la fecha de elaboración del informe. En Argentina dependiendo el campo tecnológico, el tiempo desde la presentación a solicitud a la concesión puede llevar varios años por lo que debe tenerse en cuenta que gran número de solicitudes de patentes se encuentran en trámite. En los últimos 5 años se realizó la presentación de alrededor del 33 % del total de solicitudes en Argentina.