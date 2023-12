Boleto Educativo Gratuito: fue dado de baja tras el cierre del ciclo lectivo pero garantizaron que seguirá en 2024

El ministro de Educación provincial José Goity confirmó este miércoles que el año entrante se restablecerá el Boleto Educativo Gratuito. Fue luego de que se conociera que el pasado viernes finalizó el período dispuesto para este año, ya que terminó el ciclo lectivo. Hubo sorpresa en docentes y no docentes que fueron esta semana a trabajar y ya no contaron con el servicio, ya que no había información oficial al respecto.



“No se suspendió este servicio, sino que se terminó lo dispuesto por el Gobierno anterior, algo que así estableció: una fecha de comienzo y otra de finalización del Boleto Educativo Gratuito, que fue el viernes 22 de diciembre, dejando afuera la ultima semana del año”, expresó el ministro Goity, en diálogo con Punto Medio (Radio 2) en torno a trascendidos periodísticos sobre una supuesta no continuidad.

Consultado entonces sobre la continuidad o no de este servicio que beneficia a más de 320 mil personas -entre alumnos regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario, y universitario; docentes y asistentes escolares-, estableció que “a partir de este nuevo gobierno la idea es mantener el Boleto Estudiantil Gratuito. Restarán definir algunas cuestiones”.

Lo establecido por el gobierno anterior fue hasta la finalización de clases de los alumnos, y sobre esto, voceros de Goity precisaron que "el gobierno anterior no consideró que los docentes seguían yendo, y no cuentan más con el beneficio durante esta última semana del año”, destacó.

En las últimas horas, el propio gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a confirmar su continuidad (incluso con más beneficiarios), y agregó que “se corregirá para los docentes que tienen que viajar hasta el último día del año".