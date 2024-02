Padre José María Stucky: "La solidaridad de la gente me está ayudando a vivir"

En una conmovedora muestra de solidaridad, la comunidad de Humberto 1° se unió en un evento benéfico el pasado sábado 18 de febrero para recaudar fondos destinados al tratamiento oncológico del Padre José María Stucky, párroco de la Iglesia Santa Margarita y de las parroquias de Moises Ville y Ataliva. El evento, fue un testimonio vivo del poder del amor y la empatía.

El Padre José María, oriundo de Ambrosetti y con más de cinco años de servicio en la región humbertina, expresó su profundo agradecimiento por el apoyo recibido, destacando la manifestación tangible del amor divino a través de la solidaridad humana. "En estos días, doy gracias a Dios por todo el amor que me brinda. Si no fuera por el amor y el cuidado que Dios me tiene, no estaría aquí", expresó el Padre durante una entrevista realizada el medio.

El evento, que contó con alrededor de 500 personas y con la participación activa de la comunidad, fue descrito por el Padre José María como una "fiesta donde todo el mundo se sentía conforme, contento". "Descubro que esto es el amor de Dios que hace que se despierte en los demás la empatía, el compromiso, una respuesta de amistad de las personas", agregó el Padre.

Alias para colaborar: AGUJA.AVE.MENTON

Fuente: Rafaela Noticias