Pérez Chess Open 2024, un escenario de primer nivel internacional

Este abierto internacional que contó con el auspicio de la municipalidad de Pérez y tiene el aval de la Federación Argentina de Ajedrez (Fada) y de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) “superó nuestras expectativas, ya que se notó la jerarquía de Diego Flores, Rubén Felgaer, Andrés Rodriguez, reconocidos ajedrecistas a nivel nacional e internacional que le dieron prestigio y una puesta en valor al torneo”, remarcó el intendente Pablo Corsalini.

El Gran Maestro Diego Flores se consagró campeón de esta tercera edición del Pérez Chess Open y el subcampeón fue el Maestro FIDE Germán Spata. Detrás se encolumnaron, el Gran Maestro Rubén Felgaer, Gaspar Asprelli, el Maestro Internacional Guillermo Llanos, el Maestro FIDE Agustín Villarreal, el Maestro Internacional Julián Villca. A su vez el Maestro FIDE Juan Martín Ibarra resultó Mejor Sub 20 y Mejor Sub 2200 fue Leandro Álvarez. El galardón a Mejor Femenino fue para la Gran Maestra Internacional Claudia Amura, seguida por Mejor Sub 2000 Sofía Carnevale. En la categoría Mejor Senior +60 se destacó Isidoro Yedliny Mejor No Rankeado fue Santiago Amadei. Por su parte el Mejor Local distinguió a Thiago Anchava.

Los destacados ajedrecistas que consiguieron los primeros lugares son jugadores olímpicos del equipo argentino que participan de torneos internacionales. Los árbitros fueron Leandro Plotinsky y Mario Cena; y el organizador fue Nahuel Santianes.

En el certamen se incorporó un tablero electrónico en las 10 primeras mesas, más sensores que permiten seguir el torneo en vivo en los principales sitios digitales. La actividad se realizó por sistema de juego suizo a 7 rondas, con validez para la suma de puntaje Elo Internacional. Y se le sumó el hecho de jugar una partida simultánea y otra rápida.

Además, en la primera jornada se realizó una instancia simultánea en el nuevo predio que cuenta la ciudad de Pérez, denominado Balasto, patio de comidas y convenciones.

“Para nosotros es el inicio de un nuevo ciclo de la disciplina en la ciudad, buscando incentivar y promover este deporte que nosotros lo venimos llevando adelante desde 2015, y de manera sostenida, a través de la dirección de desarrollo deportivo”, señaló Corsalini, para añadir que “con esta actividad buscamos contagiar a más perecinos y perecinas, y sobre todo a las infancias, con la presencia de verdaderos maestros que habitualmente no los vemos en la región. Logramos que este torneo sea la antesala delos encuentros nacionales e internacionales en el comienzo de cada año”.