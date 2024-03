“Ni un paso atrás”

Los partidos políticos que integran el Frente “Unidos para Cambiar Santa Fe”, expresaron su “absoluto respaldo a las acciones llevadas a cabo por el Gobernador de la Provincia Maximiliano Pullaro y su Ministro de Gobierno Pablo Cococcioni en la lucha contra la narcocriminalidad en la Provincia de Santa Fe. Asimismo, compartimos las reglas y al nuevo orden imperante en las cárceles y penitenciarias de la Provincia de Santa Fe especialmente con los presos de alto perfil-“. “En el convencimiento inequívoco, que ‘El Estado puede más que las organizaciones criminales’ como lo subrayó nuestro Gobernador, lo alentamos y acompañamos a SEGUIR A FONDO -con la valentía y el coraje que le conocemos- en mérito de cumplir con el CONTRATO SOCIAL que tenemos desde el frente UPCSF con toda la sociedad santafesina”. “De igual modo expresamos nuestro DOLOR Y PESAR a los familiares y allegados de las víctimas inocentes de los sucesos que son de público conocimiento, instando por el acompañamiento y asistencia que cada caso merece”. “En 2 meses se hizo mucho más que en 4 años y eso les duele a los delincuentes” Desde el Frente gobernante sostienen que “venimos de 4 años de relajamiento y abandono de una política de Seguridad Nacional y Provincial que generó condiciones para la proliferación del delito y nuevas bandas de narcotraficantes, como así también el manejo de actividades delictivas desde las cárceles. Todo ello conspiró aceleradamente contra la paz social”. Al respecto basta con recordar los dichos del Ex Ministro de Seguridad Aníbal Fernández cuando al ser consultado por la problemática existente en Rosario -durante su gestión- respondió: “ganaron los narcos”. “Redoblar los esfuerzos sin dar un paso para atrás” “Esa lógica gubernamental se terminó el 10 de diciembre en la Provincia de Santa Fe. Las consignas están planteadas desde el primer momento, en coincidencia con lo que le prometimos a los santafesinos durante la campaña electoral y con cada una de las acciones establecidas. Sabemos que no es gratis, que tenemos consecuencias dolorosas, pero la única manera es redoblar los esfuerzos sin dar un paso para atrás. En 2 meses se hizo mucho más que en 4 años y eso les duele a los delincuentes”, expresa UPCSF. “A tal fin, el apoyo del Gobierno Nacional debe ser ABSOLUTO, COORDINADO y CONTINUÓ, como se viene demostrando, ya que el narcotráfico es un tema federal. En tal sentido, celebramos los NUEVOS ANUNCIOS de la ministra Patricia Bullrich, esperando que rápidamente se pongan en práctica con todo el rigor de la LEY. Igualmente haciéndonos eco del planteo del Gobernador Pullaro y la Vicegobernadora Scaglia, bregamos para que el Gobierno Nacional avance en alguna alternativa viable -a la brevedad- para la terminación de la construcción de la CÁRCEL FEDERAL de Coronda, para alojar a futuro a 700 presos federales, que al presente están alojados en el servicio penitenciario provincial. Insistimos, no hay margen para retroceder, el TRABAJO CONJUNTO nos fortalece y nadie puede mirar para el costado si queremos recuperar el camino de la PACIFICACIÓN, terminar con la impunidad y lograr un mejor futuro para todos los ciudadanos de bien” finaliza.