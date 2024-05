El gobierno provincial confirmó que descontará el día a los trabajadores y trabajadoras que adhieran al paro lanzado para este miércoles 8 de mayo.

Se trata de las medidas de fuerza anunciadas por la docencia (Amsafe y Sadop), la administración central (ATE y UPCN) y los profesionales de la salud (Siprus y Amra). Es una medida por 48 horas, ya que el 9 de mayo coincide con el paro nacional convocado por la CGT.

En este sentido, el gobierno provincial busca descontar el día 8 de mayo, ya que el paro del jueves 9 "obedece al orden nacional".

En conferencia de prensa los ministros de Gobierno, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares, y de Educación, José Goity; dieron detalles sobre la medida que adoptará el gobierno provincial contra los reclamos de las y los trabajadores.

“Vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como todos, hacen enormes esfuerzos para mantener a la provincia. No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro”, aseguró Bastia.

Por su parte, el ministro Goity resaltó: “Es un mecanismo para poder hacer un relevamiento que tenga los criterios que siempre hemos sostenido: que sea justa, que esté fundamentada y que tenga un marco de racionalidad y operatividad. Más que descuento es no pagar un día que no se pagó. Pero no lo podemos hacer de manera indiscriminada”.

Además, adelantó sobre una nueva herramienta para perseguir trabajadores. “El día miércoles se habilitará una declaración jurada donde el docente puede plantear que prestó servicio, si no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado lo puede consignar ahí. También puede aclarar que sí ese día no le tocaba trabajar”, afirmó Goity.

Repudio de Amsafe

Desde Amsafe rechazaron la decisión del gobierno provincial de descontar el día de paro y convocaron a una marcha para este miércoles que tendrá distintos puntos.

La movilización convocada por el sindicato de la docencia pública será hacia el Ministerio de Educación, la Casa Gris y la Legislatura provincial.

El comunicado sobre la declaración jurada

Estimados equipos directivos:

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de informarles que llegará un comunicado a todos los docentes, quienes deberán completar una declaración jurada de prestación de servicios el día 8 de mayo.

Dicha declaración jurada es para todo el personal, sin importar los días y horarios en los que efectivamente preste servicios (es decir, aunque no deba dictar clases ese día). En el caso de los docentes, los equipos directivos y de supervisión que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios.

Para completarla deberán acceder a la función Relevamientos, y seleccionar luego Declaración Jurada, en el sistema Mi Legajo, teniendo en cuenta que el plazo de presentación se extiende desde el 8 y hasta el día el 10 de mayo inclusive.

Se recuerda la responsabilidad de garantizar que las instituciones estén abiertas, para lo cual el Equipo Directivo se regirá de acuerdo a la normativa vigente en caso de ausencia declarada por el director y/o equipo directivo.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Ministerio de Educación

Provincia de Santa Fe