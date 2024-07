Por Ceres Diario

El hecho de robo ocurrió a las 7 de la mañana del domingo en barrio Nueva Esperanza, le rompieron el plástico frontal para acceder al arranque, inmediatamente la mujer se dirigió a la comisaría la que encontró con "las puertas cerradas con llave", explicó la mujer, al ver que nadie la atendía, se fue hasta el Comando Radioeléctrico que también estaba cerrado, pero de tanto insistir un policía salió del fondo y le abrió la puerta. Allí el efectivo le explicó que debía volver a la comisaría porque el comando no toma denuncias. En tanto se comunicaría para que la atiendan.

Además la mujer contó que el efectivo le dijo que debía llamar por teléfono a la comisaría, pero al no tener línea gratuita debía llamar al fijo. "No tengo crédito", dijo la mujer a lo que el efectivo le contestó: "no es mi culpa que usted no tenga crédito".

En tanto el mismo domingo, la propia damnificada encontró el plástico que era de su moto y lo llevó a la comisaría con datos de algunos vecinos, porque nadie salió a buscar su moto.

Esta situación también se vió reflejada en la redes sociales por allegados a Mónica. Así lo expresó Norman Longo (docente jubilada) en las redes sociales, una compañera de la mujer damnificada:

"Me preguntan que estoy pensando bien qué injusto es vivir en la inseguridad total, a una una persona muy allegada anoche le robaron su moto, fue a la comisaría, no la atendieron estaban durmiendo los móviles afuera estacionados, recurrió al destacamento que está en el barrio Cooperativa de tanto insistir le abrieron y la mandaron nuevamente, a la comisaría que la iban a atender, entre tanto a la madrugada le robaron los ladrillos aquí atrás en el barrio el silencio a una familia y tampoco los atendieron. Qué seguridad tenemos??? no se patrullan las calles, la persona que le robaron la moto es su único medio de trabajo y sumado a eso tiene una hija con discapacidad motora que con esa moto traslada. Sr. comisario esto es lamentable su personal duerme, no patrullan, los móviles estaban afuera, nadie los atendió, cuanta impotencia, uds no son la justicia son la injusticia".