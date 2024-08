Según las mediciones de Litoral Gas, el invierno de este año registró la mayor demanda desde 2017 por el intenso frío

Con las bajas temperaturas que se situaron por debajo del promedio anual registrado en los últimos años, el consumo de gas en hogares, comercios y pymes aumentó significativamente durante este invierno, lo que Litoral Gas denomina "demanda prioritaria".



Tal es así que desde 2017 que no se registraba este nivel de demanda según indicaron fuentes de la empresa. El récord data de 2013, aunque el mes de julio de este año fue el segundo más frío desde que la empresa tiene registros (1992). Previo a eso y en la antesala del invierno, mayo de este año fue el mes más frío registrado por Litoral Gas.

Con respecto a este mes de agosto que se está terminando, Litoral Gas afirmó que es "apenas más frío del promedio".

Gasoducto Gran Santa Fe

La secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Geese, anunció que la esperada obra del Gasoducto Gran Santa Fe estará concluida a fines de 2024. En diálogo con LT10, Geese aseguró que "se está avanzando para terminarla a fin de año", destacando el compromiso del gobierno provincial con un proyecto clave para el desarrollo energético de la región.

La obra, ejecutada por la UTE "Contreras - Semisa", se encuentra en su fase final y ha superado uno de sus desafíos más importantes: el cruce de la laguna Setúbal. El gasoducto beneficiará a 100.000 usuarios, impactando directamente en la calidad de vida de los habitantes de la costa santafesina y en localidades como Santa Fe, Esperanza, Recreo y Monte Vera.

Más allá del impacto en los hogares, este gasoducto también representa un impulso significativo para la producción y el desarrollo económico de la región. Se estima que más de 7.000 industrias y comercios, junto a más de mil instituciones, podrán acceder finalmente al gas por red, un recurso esencial que hasta ahora no estaba disponible para muchos.

Nuevos gasoductos

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes el plan de Gasoductos para el Desarrollo. Se trata de un proyecto de 610 km de gasoductos que beneficiará a más de 45 localidades, 120 mil habitantes y 250 industrias santafesinas. Las obras demandarán una inversión total de 196.414.502.000 pesos.

El proyecto incluye seis gasoductos troncales. A su vez, esta infraestructura posibilitará la futura generación descentralizada de energía eléctrica y la inyección de biometano en estos gasoductos.

Geese afirmó que "dos tercios de la población santafesina no tiene gas natural y al gobierno nacional no le interesa realizar esta inversión". En el mismo sentido, la funcionaria aclaró que hay buena predisposición de Litoral Gas para trabajar coordinadamente y que las licitaciones por etapas, se realizarán a partir de noviembre.

"Tenemos un marco regulatorio a nivel nacional que no funciona y que hace que más de dos tercios de la provincia no tenga gas, y tenga no solo que estar con garrafas, sino no poder emprender, ni desarrollarse productivamente" detalló la funcionaria.

Asimismo, manifestó que "originariamente a la provincia no le corresponde hacer estas obras, pero ante la falla del sistema nacional es donde tenemos que intervenir".

"La idea es salir con algunas licitaciones en noviembre, en etapas y hasta las entradas a los pueblos. Después todo lo que es red de distribución tendrán que trabajar las comunas y los municipios con Enerfé" acotó Geese.