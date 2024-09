El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó en las últimas horas del jueves la ley de reforma del régimen de jubilaciones en Santa Fe. La nueva norma fue aprobada por la Cámara de Diputados en medio de una serie de incidentes que dejaron siete policías heridos.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, hizo un análisis los momentos de violencia que se vivieron en torno al palacio legislativo mientras los diputados votaban la reforma previsional y remarcó que hay una investigación en marcha.

El funcionario afirmó que ayer “perdieron los violentos que pretendieron evitar que la Legislatura funcione, perdieron los privilegios con la aprobación de la ley, que baja el déficit y transforma a la Caja de Jubilaciones en sustentable. En definitiva, la Caja es salvada y ganan todos los trabajadores públicos y los pasivos. De esta forma, la Caja sigue en la provincia de Santa Fe”.

“También perdieron los irresponsables y oportunistas que no entienden que las instituciones deben funcionar democráticamente con el diálogo, no con la violencia. Las investigaciones están en marcha por parte del Ministerio de Seguridad. Además, Fiscalía está recabando todas las pruebas para dar con los violentos. Hay videos que todos pudimos ver. Hay que identificar a los responsables y después determinar quienes fueron los instigadores”, subrayó el funcionario.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Bastía consideró que los violentos “no actuaron en forma autónoma". Amplió: "Arrojaron hierros, hay siete policías heridos, uno de ellos tuvo que ser derivado al Hospital Cullen. Han destrozado el ingreso y parte del hall central de la Legislatura”.

Violencia extrema

“La realidad es que hubo violentos que intentaron frenar la sesión. A pesar de los violentos, el operativo de seguridad se cumplió con los protocolos. No hubo un ejercicio desmedido de la fuerza pública. A la policía no se le puede cuestionar absolutamente nada. Tiene que quedar claro que hubo violencia externa que no fue espontánea, hubo oportunismo y en cambio en la Legislatura hubo actitud republicana. Hasta se permitió el ingreso de sindicalistas a pedido de una diputada, gremialistas que desde la barra agredieron a legisladores del oficialismo, tirándoles agua”, destacó Bastía.

En ese sentido, agregó que “buscar excusas fuera de lo que ocurrió es querer justificar a los violentos. Ayer perdieron los violentos, porque las instituciones funcionaron. Querían que no se hiciera la sesión y la sesión se hizo. Ganó la responsabilidad y el objetivo de salvar a la Caja de Jubilaciones y a los trabajadores y pasivos, sino la Caja se iba a la Ansés porque era insostenible”.

La Cámara de Diputados provincial convirtió en ley ayer la reforma previsional, que ya tenía media sanción del Senado e impulsó el gobierno de Maximiliano Pullaro para achicar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. La aprobación se dio en un ambiente tenso en el recinto e incidentes en los pasillos de la Legislatura. Manifestantes de gremios docentes y estatales se apostaron fuera de la Legislatura desde temprano e incluso quisieron ingresar al recinto para estar presentes en la votación.

En el operativo policial se habían colocado vallas en los accesos laterales y traseros al histórico edificio, aunque horas después fueron retiradas, a pedido del socialismo. Luego, en una orden no del todo clara todavía, fue corrida la policía del frente.