Recta final en el cierre de alianzas para Diputados Nacionales

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, aceptó encabezar la lista de diputados nacionales de Unidos, la coalición provincial que lidera Pullaro, una decisión que tiene la venia de Macri. Remarquemos que la vice gobernadora, actualmente preside la Cámara de Senadores que maneja un presupuesto importante, al que renunciará para ocupar una banca en Diputados con ingresos reducidos y la dificultad de proyectarse políticamente. En principio, debería asumir el presidente provisional Felipe Michlig pero según se comenta en medios capitalinos, en el gobierno barajaban por cuestión de género el nombre de la senadora Leticia Di Gregorio, vicepresidenta segunda, de confianza del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Fuentes cercanas a Unidos, hiciron trascender que el segundo lugar estarìa destinado para un radical y el tercer lugar para el Partido Socialista.

En otra vereda

Amalia Granata competirá como diputada nacional y complica el armado de Karina en Santa Fe. Cree que puede sacar dos diputados. En LLA se baraja el nombre del apoderado del partido y Del Sel rechazó la propuesta del PRO. "Si va Fein, Rossi y el ignoto Peyrano (LLA), con los 180 mil votos que consolidamos estamos cerca de ganar dos diputados", afirmó un colaborador de Amalia Granata, que aseguró a LPO que será candidata en la elección de diputado nacionales de octubre. Granata viene de cosechar siete constituyentes en la elección provincial de abril donde quedó a tan solo 20 mil votos de La Libertad Avanza, Fue una elección mala para los libertarios que aún con el sello oficial y el respaldo en la campaña de Karina Milei, terminaron terceros detrás de Pullaro y el peronismo. Ahora, en la elección nacional de octubre el escenario podría repetirse. Karina Milei quiere ir con candidatos libertarios "puros" en la mayoría de los distritos para tener más fuerza en el Congreso y la candidatura de Granata les genera un dolor de cabeza.

Peirano primer candidato de LLA

El nombre que se baraja en La Libertad Avanza para encabezar la lista es la del apoderado del partido de Karina, Marcos Peyrano, un desconocido para el electorado pero apuestan a ganar con el sello libertario. Sin embargo, esa estrategia en la elección provincial no funcionó. Nicolás Mayoraz, el candidato de Casa Rosada quedó tercero.

Fuerza Patria en marcha

El peronismo santafesino encara la inscripción de alianzas de este jueves como un trámite. El verdadero problema, para el que todavía no encuentran una solución, vendrá la semana que viene con el cierre de listas.

Por lo pronto, el PJ se reunirá este miércoles en la sede del partido, en la capital de la provincia.

En el temario figuran cuál será el nombre de la alianza y cómo se armará el orden de las candidaturas, dijo el presidente del PJ Santa Fe, Guillermo Cornaglia.

El exsenador por el departamento Belgrano no quiso adelantar definiciones, aunque se perfila que la marca será Fuerza Patria, el nombre que tendrá su bautismo de fuego en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

En distintas tribus del PJ argumentan que Más para Santa Fe es un espacio provincial. Ahora es una batalla nacional.

La discusión en el peronismo santafesino

El problema no pasa por los miembros formales del frente. Con el PJ como hermano mayor, formarán parte el Frente Renovador, Ciudad Futura y otros aliados.

“Es una fase que tenemos ejercitada y se va a dar pacíficamente. Lo complejo va a ser la semana que viene, sin Paso”, reconocen desde el panperonismo.

Lo que sí tendrá que definirse el jueves a más tardar es cuál es la instancia donde se escribirá la lista de diputados, ya que debe figurar en el reglamento de la alianza. La fecha límite para presentar la nómina es el domingo 17 de agosto.

Dos candidatos anotados en la carrera.

Uno es Agustín Rossi. El expresidente de bloque del Frente para la Victoria y exjefe de Gabinete cree que sin primarias y una boleta única XL la elección será una pelea de nichos y tendrán un plus las caras conocidas y quienes puedan movilizar a una minoría intensa.

El otro es Eduardo Toniolli. El diputado nacional y dirigente del Movimiento Evita cree que puede encarnar la fórmula de unidad con renovación que funcionó con su aliado Juan Monteverde, tanto en la elección de constituyentes como en Rosario, y que tiene un techo mayor que el Chivo.

No son los únicos que quieren jugar. Los intendentes y jefes comunales nucleados en Vamos y que tienen como principal referente a Pablo Corsalini también proponen caras nuevas. Puede ser uno de los suyos, o bien la concejala rosarina Caren Tepp, dirigente de Ciudad Futura y compañera de Monteverde.

Y Perotti?

El perottismo no reconoce la legitimidad de la mesa de acción política para tomar decisiones de estrategia y táctica electoral y se guarda la carta judicial. “En caso de inacción, demora, negativa de convocatoria o intento de delegar la decisión en la mesa de acción política o cualquier otro órgano no deliberativo, nos reservamos el derecho de accionar en sede judicial federal electoral mediante la promoción de las medidas procesales idóneas, a efectos de garantizar el derecho a la participación democrática interna” plantean.