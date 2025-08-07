El Comité de Cuenca Arroyo San Antonio modifica el esquema de bonificaciones y ofrece nuevos Planes de Pago

El Comité de Cuenca del Arroyo San Antonio comunicó que, por disposición de la asamblea del 28 de julio, queda sin efecto el beneficio de la bonificación del 25% del último trimestre del año. En su lugar, se estableció un nuevo esquema de beneficios y planes de regularización de deudas para los contribuyentes.

07 de agosto de 2025
Nueva Bonificación del 50% para contribuyentes al día

El Comité decidió otorgar una bonificación del 50% por el resto del año a todos los contribuyentes que se encuentren al día con la cuota 06/2025, sin convenios vigentes o con estos ya cancelados. Para acceder a este beneficio, la cuota 06/2025 debe ser abonada antes del 11 de agosto de 2025. Caso contrario, se perderá la bonificación y las cuotas restantes deberán pagarse de manera normal y consecutiva.

Esquema de Regularización de deudas y nuevos Planes de Pago

Para regularizar deudas, el Comité ofrece a los contribuyentes el siguiente esquema:

TASA 2 LT/Ha ANUAL

·         PAGO AL DIA (VIGENCIA HASTA EL 11/08/2025) – SIN DEUDAS NI CONVENIOS ACTIVOS.

·         BONIFICACIÓN 50% (6 MESES)

·         PAGO ANTICIPADO AÑO 2026

·         $ PRECIO DEL LITRO AL DÍA DE LA LIQUIDACIÓN

·         BONIFICACION 50%

·         PAGO DE DEUDA (VIGENCIA HASTA EL 11/09/2025)

·         PAGO CONTADO 10% BONIF.

·         3 CUOTAS SIN INTERES

·         EL CONVENIO CAE CON 2 CUOTAS IMPAGAS

·         RENOV. CONVENIO TASA FIJA 4% MENSUAL

·         HASTA 10 CUOTAS CON TASA FIJA DE 3% MENSUAL

·         EL CONVENIO CAE CON 2 CUOTAS IMPAGAS

·         RENOV. CONVENIO TASA FIJA 4% MENSUAL

Ante cualquier duda o consulta, los contribuyentes pueden llamar al 03408-424032 / 03408 15671916 o acercarse a la oficina de la institución.

