El Comité de Cuenca Arroyo San Antonio modifica el esquema de bonificaciones y ofrece nuevos Planes de Pago

Nueva Bonificación del 50% para contribuyentes al día

El Comité decidió otorgar una bonificación del 50% por el resto del año a todos los contribuyentes que se encuentren al día con la cuota 06/2025, sin convenios vigentes o con estos ya cancelados. Para acceder a este beneficio, la cuota 06/2025 debe ser abonada antes del 11 de agosto de 2025. Caso contrario, se perderá la bonificación y las cuotas restantes deberán pagarse de manera normal y consecutiva.

Esquema de Regularización de deudas y nuevos Planes de Pago

Para regularizar deudas, el Comité ofrece a los contribuyentes el siguiente esquema:

TASA 2 LT/Ha ANUAL

· PAGO AL DIA (VIGENCIA HASTA EL 11/08/2025) – SIN DEUDAS NI CONVENIOS ACTIVOS.

· BONIFICACIÓN 50% (6 MESES)

· PAGO ANTICIPADO AÑO 2026

· $ PRECIO DEL LITRO AL DÍA DE LA LIQUIDACIÓN

· BONIFICACION 50%

· PAGO DE DEUDA (VIGENCIA HASTA EL 11/09/2025)

· PAGO CONTADO 10% BONIF.

· 3 CUOTAS SIN INTERES

· EL CONVENIO CAE CON 2 CUOTAS IMPAGAS

· RENOV. CONVENIO TASA FIJA 4% MENSUAL

· HASTA 10 CUOTAS CON TASA FIJA DE 3% MENSUAL

· EL CONVENIO CAE CON 2 CUOTAS IMPAGAS

· RENOV. CONVENIO TASA FIJA 4% MENSUAL

Ante cualquier duda o consulta, los contribuyentes pueden llamar al 03408-424032 / 03408 15671916 o acercarse a la oficina de la institución.