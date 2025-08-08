Capacitación en RCP para el personal del Centro de Monitoreo y Guardia Urbana

El DepartamentalActualidad06 de agosto de 2025
Tostado quedó conmocionado tras la explosión de un tubo de oxígeno en una metalúrgica. Dos hombres están en terapia intensiva en el Hospital Cullen.
El DepartamentalMas Secciones - Salud07 de agosto de 2025
El último Boletín Epidemiológico Nacional reportó tres casos en Córdoba. Los expertos señalan que hasta el momento no muestra mayor transmisibilidad ni produce cuadros respiratorios más graves. ¿Cuál es la situación en Santa Fe?
El DepartamentalMas Secciones - Informe especial08 de agosto de 2025
En el comienzo del viernes se espera un importante descenso térmico en el centro y norte argentino, con aire más seco, poca nubosidad y sin lluvias relevantes, pero con heladas de moderada a fuerte intensidad.
El DepartamentalPolítica08 de agosto de 2025
Michlig ponderó el excelente trabajo del intendente Boscarol “responsable, transparente y sostenido en el tiempo para mejorar la calidad de vida de los suardenses”.
El DepartamentalMas Secciones - Sociedad08 de agosto de 2025
Durante el mes de agosto la UNL propone una nutrida agenda destinada a niños, niñas y adolescentes y para quiénes trabajan con infancias. Habrá acciones con la comunidad mediante proyectos y programas de extensión y actividades en el Foro Cultural UNL.