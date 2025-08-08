Capacitación en RCP para el personal del Centro de Monitoreo y Guardia Urbana

Esta semana, el personal del Centro de Alerta y Monitoreo (CAMM) y de la Guardia Urbana Municipal (GUM) recibió la primera parte del Curso de RCP, destinado a adquirir las herramientas necesarias para actuar ante emergencias médicas. La capacitación estuvo a cargo del Doctor Gonzalo Ibañez en el Liceo Municipal.

Saber RCP es fundamental, ya que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de paro cardíaco súbito. Esta capacitación resulta esencial para que el personal municipal esté preparado para actuar de manera efectiva en situaciones de emergencia.

La capacitación contó con la presencia del Secretario de Gobierno Ramiro Muñoz y el encargado del CAMM Sergio Gómez.

