Hospital de Reconquista: Salud avanza en el proceso que pondrá fin a la intervención

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, avanzó en el proceso de normalización institucional del Hospital Central de Reconquista con la publicación del cronograma electoral para la elección de los representantes ante el Consejo de Administración. Esta medida permitirá poner fin a la intervención del hospital, iniciada en el año 2021, durante la gestión anterior.

El documento con la convocatoria a elecciones, que cuenta con la firma del interventor del hospital, Matías Cabral, y del director médico, Juan Nardin, establece el calendario electoral, los requisitos de participación, quiénes pueden postularse y las instancias previstas para el desarrollo del proceso, que se extenderá entre febrero y abril de 2026. La asamblea para la elección de los representantes de las organizaciones institucionalizadas de la comunidad fue fijada para el 21 de abril a las 18, en el Hospital, y resultará electo el candidato o candidata que obtenga la mayoría simple de votos. En caso de empate, se realizará una segunda votación.

De acuerdo con lo dispuesto, se convoca a elecciones para la designación de los representantes del personal profesional, del personal no profesional, de la cooperadora del Hospital y de las organizaciones institucionalizadas de la comunidad ante el Consejo de Administración.

Asimismo, se dispuso la creación de la Junta Electoral, que estará integrada por el interventor, el director del hospital y representantes de la Secretaría de Participación Social en Salud del Ministerio de Salud, área responsable de la organización, supervisión y ejecución del proceso electoral.

Democrático y con participación

Al respecto, Valentina Sirtori, integrante de la Secretaría de Participación Social en Salud, explicó que “la intervención se inició en 2021 y es una herramienta prevista por la ley para regularizar el funcionamiento de las instituciones, ya sea en los SAMCo o en los Consejos de Administración, con un principio y un fin”. En ese marco, señaló que “por decisión de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, se trabaja para finalizar este proceso de manera ordenada, restituyendo el funcionamiento pleno de los órganos de conducción”.

Sirtori agregó que, en las últimas semanas, “se mantuvieron encuentros con referentes de los distintos estamentos del hospital y de la comunidad para anticipar esta medida y avanzar en un proceso que ordena y fortalece la institucionalidad”.

En cuanto a la conformación del Consejo de Administración, recordó que en los hospitales de tercer nivel debe integrarse por un representante de los trabajadores no profesionales, en el marco del Estatuto 2695; un representante de los profesionales; un representante de la comunidad; uno de la cooperadora; el director del hospital y un representante del Estado. Esa será la estructura del Consejo de Administración del Hospital de Reconquista una vez concluido el proceso electoral.

Finalmente, se informó que podrán participar las instituciones del área programática de Reconquista, Avellaneda y localidades aledañas que no cuenten con SAMCo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente, entre ellos contar con personería jurídica, subsistencia al día y autoridades legalmente constituidas. “La convocatoria se realiza con un cronograma que contempla plazos claros y suficientes para garantizar la participación de las instituciones, promover un proceso democrático y asegurar que la representación ante el Consejo de Administración sea amplia y legítima”.