Ceres será sede del Primer Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo

(Por Juan Carlos Haberkon para El Litoral)

La ciudad de Ceres se prepara para vivir una jornada inédita y trascendental para el deporte de la región. Este sábado se llevará a cabo el Primer Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo, un evento que promete convertirse en un punto de referencia para quienes trabajan, día a día, en el desarrollo de jóvenes futbolistas.

La iniciativa, impulsada por el programa "Con Valores Ganamos Todos", auspiciada por la Secretaría de deportes del Gobierno Provincial, el Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo González buscará reunir a entrenadores, dirigentes, docentes, familias, árbitros y estudiantes en un mismo espacio de reflexión, aprendizaje y proyección de futuro.

La cita tendrá lugar en la Sociedad Italiana de Ceres (Hipólito Yrigoyen 250), desde las 9 de la mañana, con una agenda cuidadosamente diseñada para abarcar diferentes dimensiones del fútbol formativo. El coordinador del Congreso, Gustavo Ferroglio, adelantó que las inscripciones han superado ampliamente las expectativas iniciales, lo que confirma la necesidad de contar con espacios de capacitación que atiendan tanto la formación deportiva como el acompañamiento humano y social de los jóvenes.

"Este tipo de encuentros permiten actualizar conceptos, revisar métodos y, sobre todo, reforzar la idea de que el deporte es un espacio de transmisión de valores. En el fútbol no todo es resultado, también está la formación del ser humano que aprende a convivir, respetar y superar dificultades", señaló Ferroglio en la antesala del evento.

Un espacio integral de formación

El Congreso no se limitará a lo estrictamente deportivo. El programa fue concebido como un espacio integral de capacitación, con charlas que abordarán aspectos técnicos, legales, pedagógicos y sociales. La propuesta está destinada no solo a quienes entrenan equipos, sino también a dirigentes de clubes, familias, árbitros, docentes de educación física y estudiantes. La amplitud del público al que se convoca refleja la intención de trabajar en red, entendiendo que la formación de un futbolista requiere del compromiso de todos los actores que lo rodean.

Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de su secretario de Deportes, Fernando Maletti, se destacó la importancia de que la Liga Regional Ceresina reciba este Congreso, con el acompañamiento del senador Felipe Michlig, como un paso fundamental hacia la consolidación de entornos deportivos más saludables, que prioricen el respeto, la motivación y el desarrollo humano por sobre cualquier otro resultado.

Programa detallado de la jornada

El cronograma del Congreso contempla una jornada de capacitación intensiva: 9 hs, Acreditación y bienvenida. Recepción de los asistentes, entrega de credenciales y material de trabajo en la Sociedad Italiana.

10 hs, "Potenciando al Deportista", a cargo de Gustavo Ferroglio y Cristian Sperati. Una charla para formadores y familias sobre la importancia del acompañamiento integral en el crecimiento deportivo y emocional de niños y adolescentes.

11, hs, "Derecho de Formación", con la participación del CPN Fabricio Galateo y el Dr. Anselmo Baroni. Análisis jurídico sobre el derecho de formación en el fútbol, su aplicación y cómo proteger a clubes y jugadores.

12, hs, "Fundamentos de Técnicas Individuales. Desarrollo por puesto", disertación del Prof. Fernando Nogara, centrada en la enseñanza técnica adaptada a la edad y etapa de cada jugador, con foco en la especificidad posicional.

14.20, "Fútbol Femenino", a cargo de la Prof. Natalia Lomello, quien abordará la actualidad y los desafíos del crecimiento del fútbol femenino en instancias formativas.

15, hs, "Conocimiento Reglamentario. Ventaja Deportiva", con los profes Gonzalo Rodríguez y Gustavo Rossi, quienes expondrán sobre la correcta interpretación del reglamento como herramienta para un juego más justo y consciente.

16, hs, "Tu Propio Método", conferencia final de Gustavo Ferroglio, invitando a los entrenadores a construir su propia metodología de enseñanza y conducción de grupos.

La jornada concluirá con un acto de agradecimiento a disertantes y asistentes, la entrega de certificados oficiales a los participantes y sorteos entre todos los presentes.

Más que fútbol: valores y comunidad

El programa "Con Valores Ganamos Todos" viene desarrollando una intensa tarea en distintas ligas de la provincia, con charlas, capacitaciones y campañas de concientización que ponen el acento en el rol del deporte como motor de transformación social. La premisa es clara: el fútbol formativo no debe ser visto únicamente como un semillero de talentos, sino como un espacio de crecimiento integral, donde cada niño y joven pueda encontrar herramientas para su vida.

En este sentido, el Congreso en Ceres será una oportunidad para profundizar sobre la ética deportiva, la educación en valores, el respeto a las normas y la inclusión, cuestiones que atraviesan de manera transversal a todas las actividades previstas. "Cuando en el deporte se transmiten valores, no solo ganan los equipos: ganamos todos", remarcan desde la organización.

La convocatoria confirma el interés creciente de la comunidad en profesionalizar la formación deportiva, sumando conocimientos pedagógicos, técnicos y legales, pero sin perder de vista el costado humano que debe guiar cada proceso. La participación activa de familias, dirigentes y formadores será clave para que los aprendizajes de este Congreso se multipliquen en cada club, escuela y barrio.

Una apuesta al futuro

Ceres, como sede, será protagonista de un evento que dejará huella en la región. El Congreso representa un punto de encuentro entre generaciones y miradas diversas sobre el fútbol, con el objetivo común de fortalecer la base sobre la cual se construye el deporte del mañana.

Para quienes aún no se han inscripto, la organización recuerda que pueden hacerlo a través del siguiente enlace: Formulario de Inscripción: https://forms.gle/WxPciDA7BZeprwJR7. El próximo sábado no será un día más para el deporte ceresino. Será la oportunidad de aprender, reflexionar y proyectar, con la certeza de que la verdadera victoria en el fútbol formativo no está solo en los resultados, sino en la capacidad de sembrar valores que acompañen a cada joven dentro y fuera de la cancha.