Ceres: Licitaron la construcción de 6 viviendas sociales

El pasado viernes se realizó en la Municipalidad de Ceres la apertura de sobres para la construcción de 6 viviendas sociales para familias de extrema vulnerabilidad. Una empresa se ajustó al presupuesto oficial y el plazo de obra será de 3 meses.

De la apertura participaron la Intendente Alejandra Dupouy, el Secretario de Infraestructura Efrain Rojas, concejales y funcionarios del área de compras.

Mediante conferencia de prensa realizaron detalles de la obra que es importante para la comunidad. "Para el año que viene tenemos pensado seguir avanzando en este programa junto con la provincia", dijo Dupouy.