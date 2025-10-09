Entrega de camionetas y equipamientos para bomberos de San Cristóbal

El DepartamentalPoliciales08 de octubre de 2025
Personal Policial se encuentra investigando dos hechos delictivos perpetrados en locales comerciales.
Carlos LuceroActualidad08 de octubre de 2025
Política Obrera va con lista propia de candidatos a diputados, Marilín Gómez encabeza la lista, está radicada en la ciudad de Santa Fe. es trabajadora de la salud y es enfermera. Publicamos una entrevista que nos alcanzó el partido.
Carlos LuceroActualidad08 de octubre de 2025
La inversión supera los 20 millones de pesos y permitirá garantizar agua segura para toda la comunidad educativa.
El DepartamentalActualidad08 de octubre de 2025
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, días atrás identificó a un hombre de 20 años B. A. D. por el delito de estafa.
Carlos LuceroActualidad08 de octubre de 2025
Con la presencia de la Fiscal General Dra. Vranicich, el Fiscal Regional Dr. Vottero, la Fiscal Fissore, el Fiscal Adjunto Odriozola, el senador Michlig, el diputado González, la intendente Alejandra Dupouy y autoridades municipales se llevó a cabo la inauguración de esta nueva Fiscalía