El Indio Froilán, el artesano de bombos santiagueño más reconocido del país

Por su sangre corren chacareras y zambas, es parte de un linaje artístico muy fuerte, desde muy chico hace bombos. "Con tronco de ceibo y cuero de cabra adulto tiene que ser" señala ante la pregunta de quienes venimos de afuera. Sentado frente a una mesa estaba armando uno de sus famosos legueros. Froilán es moreno, de gran porte, con aspecto augusto. Respondió amablemente todas las preguntas.

Nos contó cómo se armó el patió hace 27 años y cómo se organiza la Marcha de los bombos desde el 2003 y que continúa en vigencia, unos días antes del festejo del aniversario de la ciudad, habiéndose convertido en poco tiempo en una marca característica de la Argentina.

Desde distintos puntos de Santiago y la vecina ciudad de La Banda, parten columnas de gente con bombos. Convergen en avenida Belgrano y Libertad y desde allí se dirigen al parque Aguirre para cantar el himno provincial de los santiagueños, la chacarera Añoranzas. Es uno de los hitos más renombrados de nuestra cultura: "La marcha de los bombos", un evento donde se llegaron a juntar hasta 10.000 bombistos.

El Departamental participó de esta entrevista donde en todo momento se hizo presente la defensa de nuestra cultura. Es la cultura hoy una herramienta importante frente a la defensa de nuestro país, ante la embestida sin igual de un gobierno con un pensamiento que no contempla los intereses de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.