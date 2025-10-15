Moussy celebró la inauguración de su acceso pavimentado

Visitamos en Santiago al Indio Froilán el más reconocido fabricante de bombos del país.
Estando por el norte del país, más precisamente en la capital de Santiago del Estero, nos dimos una vuelta por el Patio del Indio Froilán Aguirre. Un típico patio Santiagueño donde se hace culto a la tradición. Como lo dicen las canciones una hectárea sembrada de arboles del lugar de mesas y bancos, hornos para los pasteles, pancachos, tortillas y el menú de nuestra patria más antigua. Distintos músicos desfilan los domingos y el verdadero espectáculo lo dan los bailarines con el barrer de sus alpargatas en el patio de tierra recién regado. En esa pintura, a un costado, estaba el. Haciendo un vistoso leguero.-