Moussy celebró la inauguración de su acceso pavimentado

Encabezaron el acto el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado por la Vicegobernadora, Gisela Scaglia; el Intendente de la Ciudad de Avellaneda, Gonzalo Braidot; el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roald Báscolo; y el Senador por el Dpto Gral. Obligado, Orfilio Marcón.

Durante su discurso, el intendente Gonzalo Braidot destacó la importancia de la obra para el desarrollo de la localidad. “Esto no es solamente asfalto para entrar y salir mejor; esto es futuro, es desarrollo para la comunidad de Moussy”, afirmó.

En su mensaje, el mandatario local expresó su agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro, a la vicegobernadora Gisela Scaglia y al Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, a quienes reconoció por su compromiso y gestión. “El gobernador tiene un ministro que no se detiene, al igual que ustedes. Se nota en la agilidad y en la cantidad de obras que se están concretando en todo el territorio”, señaló.

Braidot remarcó además que este acceso se suma a un conjunto de obras que continúan avanzando en la región. “Esta es una de las tantas que hoy vemos llegar a su inauguración. También avanzan los puentes de La Sarita y la tan esperada tercera vía, que comenzará en noviembre”, detalló. Finalmente, subrayó que “son muchas las obras que estamos gestionando y viendo hacerse realidad”, y reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto al gobierno provincial “para impulsar el progreso de cada comunidad”.

Por su parte, Horacio Pighin, Presidente de la Comisión Vecinal, recordó las gestiones iniciadas a fines de los años noventa y el esfuerzo de la comunidad para concretar el acceso pavimentado. Destacó el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro por retomar y concluir la obra, y expresó: “hoy podemos decir, con emoción y orgullo, misión cumplida.”

Al momento de su alocución, el senador Orfilio Marcón subrayó: “Venimos gestionando este acceso desde hace casi tres décadas. Fueron muchos años de espera, de insistir y de no bajar los brazos, pero hoy la perseverancia dio sus frutos”. En ese sentido, destacó la decisión política del gobierno provincial de hacer realidad el proyecto y valoró el esfuerzo y la paciencia de los vecinos de Moussy.

Para finalizar, el gobernador Maximiliano Pullaro resaltó también el crecimiento que está experimentando el norte provincial. “El norte, que durante mucho tiempo fue llamado postergado, hoy está priorizado. Nunca tuvo tantas obras como ahora, y vamos a seguir trabajando para que siga creciendo”, aseguró. Además, subrayó que este tipo de obras son posibles gracias a una administración responsable de los recursos públicos. “Cuando uno administra correctamente, cuando cuida el peso como si fuera de su casa, se pueden hacer obras tan importantes como esta, que mejoran la vida de la gente y generan desarrollo”, afirmó.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, por su parte, destacó la presencia permanente del gobierno provincial en el norte santafesino. “Estamos avanzando con múltiples obras: los puentes de La Sarita, la reparación de la Ruta 31, la pavimentación de la 32 y la próxima conexión de la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda, que iniciará en noviembre. Es un trabajo constante para mejorar la conectividad y el desarrollo de toda la región”, subrayó.

Para cerrar el acto, se llevó a cabo el tradicional corte de cintas que dejó formalmente inaugurada la obra, y los presentes disfrutaron de una presentación de la Compañía Municipal de Danzas Folclóricas de Avellaneda, que deleitó al público con un malambo.

También estuvieron presentes los alumnos de la EFA N.º 8202 y de la Escuela Provincial N.º 192 “Simón de Iriondo”; los Diputados Provinciales Dionisio Scarpín, Emiliano Peralta y María del Rosario Manchini; el Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el Subadministrador Zona Norte, Sergio Cardozo; el Director Provincial de la Delegación Regional Reconquista, Oscar Duarte; y el Presidente de la Vecinal de Moussy, Horacio Pighin.