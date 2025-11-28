Fentanilo contaminado: Diputados Provinciales aprobaron una declaración de apoyo a las familias de las víctimas
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.Actualidad28 de noviembre de 2025El Departamental
La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe expresó su preocupación por los hechos expuestos por familiares de víctimas de fentanilo contaminado y formalizó su acompañamiento en la búsqueda de justicia. Lo hizo a través de la aprobación de una declaración en la que los legisladores también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta este caso para mejorar procesos de control y trazabilidad, así como también todo lo referido al acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
A la fecha, se contabilizan 124 muertos en el país tras la aplicación de partidas y lotes de fentanilo adulterado en distintos hospitales, sanatorios y centros de salud. La ciudad de Rosario es el epicentro de los casos contabilizados, con 49 decesos.
“Este episodio vuelve a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer de manera urgente los mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, así como de dotar a los organismos nacionales de supervisión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios necesarios para cumplir adecuadamente su función”, señaló la titular de la comisión de Salud de la Cámara baja, Varinia Drisun, autora del proyecto de comunicación.
El pasado miércoles, un grupo de familiares de personas fallecidas a causa del fármaco contaminado fue recibido en dicho ámbito para conocer de primera mano los testimonios e inquietudes de los damnificados. “Escuchamos de parte de un grupo de mujeres lo que han atravesado en todos estos meses, luego de haber perdido un ser querido; el padecimiento que han vivido en efectores privados y la necesidad que tienen de visibilizar esta situación para lograr que se haga justicia en la causa”, relató la legisladora.
En tal sentido, Drisun dijo que aguardarán los resultados de la comisión investigadora de la causa fentanilo en el Congreso Nacional, presidida por la diputada nacional Mónica Fein, quien anunció que el 2 de diciembre estará terminado el informe sobre las responsabilidades en los distintos estamentos del Estado en la intoxicación fatal causada por ese medicamento.
“Como legisladores analizaremos todas aquellas cuestiones que, desde la normativa provincial, podamos complementar para mejorar procesos de control y evitar este tipo de situaciones. Son cuestiones que seguramente serán tenidas en cuenta a la hora de elaborar una futura ley provincial de Salud, tarea que aún está pendiente en Santa Fe”, señaló.
