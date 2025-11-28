El municipio llevó adelante una capacitación para el personal de atención al público

El pasado jueves, en Casa de Cultura, se llevó a cabo una charla titulada "Acompañando a Acompañar", dictada por la Licenciada en Psicología Candela Galoppo, quien compartió sus conocimientos y experiencia con el personal municipal de atención al público.

La capacitación se centró en brindar herramientas de gestión de emociones y comunicación efectiva, con el objetivo de que los empleados municipales puedan aplicarlas en su vida diaria y laboral. Esto es fundamental para crear entornos de trabajo más humanos, eficientes y sostenibles, lo que a su vez se refleja en una mejor atención al público y un mayor bienestar para los ciudadanos.

"Creemos que la formación continua es fundamental para el crecimiento personal y profesional porque nos permite estar actualizados, mejorar nuestras habilidades y conocimientos, y brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Además, nos ayuda a desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y la gestión de emociones, que son esenciales para crear entornos de trabajo saludables y productivos", manifestó el intendente Marcelo Andreychuk.