El municipio llevó adelante una capacitación para el personal de atención al público

Actualidad28 de noviembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
75bec8c4-2b11-4831-9e43-b8a1f739c93b

El pasado jueves, en Casa de Cultura, se llevó a cabo una charla titulada "Acompañando a Acompañar", dictada por la Licenciada en Psicología Candela Galoppo, quien compartió sus conocimientos y experiencia con el personal municipal de atención al público. 

La capacitación se centró en brindar herramientas de gestión de emociones y comunicación efectiva, con el objetivo de que los empleados municipales puedan aplicarlas en su vida diaria y laboral. Esto es fundamental para crear entornos de trabajo más humanos, eficientes y sostenibles, lo que a su vez se refleja en una mejor atención al público y un mayor bienestar para los ciudadanos.

"Creemos que la formación continua es fundamental para el crecimiento personal y profesional porque nos permite estar actualizados, mejorar nuestras habilidades y conocimientos, y brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Además, nos ayuda a desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y la gestión de emociones, que son esenciales para crear entornos de trabajo saludables y productivos", manifestó el intendente Marcelo Andreychuk.

fef42048-b109-493c-856f-1bcb64e578e9

Te puede interesar
Ranking
mail

Mañana inauguran en Rafaela el hospital más moderno de la Argentina

El Departamental
Mas Secciones - Salud27 de noviembre de 2025

La inversión en obras y equipamiento superó los 66.000 millones de pesos, y permitirá brindar servicios de alta complejidad. Será este viernes, a partir de las 18, en Bv. Lehmann 2800. En la inauguración se podrá acceder a los servicios de Santa Fe Acá, disfrutar de una feria de emprendedores y del grupo Música para Volar. El cierre estará a cargo de Jorge Rojas.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias