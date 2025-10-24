21º Fiesta Provincial de Moises Ville: Cuna de Integración Cultural

- Por Marta Zinger -

Se desarrolló durante tres días. Bajo el lema: CELEBRAR LA DIFERENCIA. MOISES VILLE, LA JERUSALEM ARGENTINA: Es ejemplo de convivencia en la diversidad. Es símbolo de integración cultural y orgullo provincial. Este encuentro fortalece la identidad santafesina y se proyecta al país y al mundo. Organizada por la Comisión Fiesta de Moisés Ville, liderada por Joaquín Torres Karchevsky; con la colaboración de instituciones locales. Se desarrollaron diversas actividades en distintos ámbitos:Teatro KADIMA, MUSEO HISTÓRICO COMUNAL y PLAZA SAN MARTÍN. Se disfrutó de música de distintos ritmos y para todas las edades, con la actuación de músicos locales y de todo la región. Los HERMANOS TORRES festejaron 25 años con la música, con invitados especiales. De danzas folklóricas, rikudim...; se saborearon comidas típicas: desde asado con cuero, empanadas, knishes, tortas fritas, asadas, materas...Participación de alumnos de los talleres comunales: batucada, zumba...Se presentaron variedad de stands: de comidas, de artesanos, ferias, juegos para niños...Fue la fiesta de todos. Disertación del Profesor Daniel Bargman: ORÍGENES Y SIGNIFICADOS DE APELLIDOS JUDÍOS. Presentación de reinas consagradas y postulantes. Actuación del jurado integrado por Agnes Celis, David Rodríguez e Hilda Zamory. Valentina Zuñé, elegida en la vigésima edición, entregó sus atributos a Ingrid Piovano Embajadora. Lucía Mendoza y Joselín Armando, primera y segunda representante, respectivamente. Se desarrolló, además el acto protocolar. En el trnascurso de las celebraciones, contamos con las presencias del Senador Felipe Michlig, el dipotado Marcelo González, el presidente comunal Marcelo Lind, presidentes comunales de localidades vecinas y presidentes comunales, mandatos cumplidos. Este año se instituyó: RECONOCIMIENTO LILÍ GONZÁLEZ DE TRUMPER, AL MÉRITO A LA INTEGRACIÓN CULTURAL. En honor a LilÍ, referente de nuestra comunidad y quien le dio nombre a nuestra fiesta. Con su visión supo expresar con palabras el espíritu de un pueblo que convive y se fortalece con la diversidad. En esta oportunidad fue otorgado a Omar Delbino, Presidente comunal en el momento que nació esta FIESTA, quien instó a más jóvenes a sumarse a la comisión. Nuestro especial agradecimiento a todos los que hicieron posible una nueva exitosa edición: gratuita, familiar y segura.