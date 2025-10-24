21º Fiesta Provincial de Moises Ville: Cuna de Integración Cultural

El DepartamentalMas Secciones - Sociedad22 de octubre de 2025
El evento se realizará en Ceres el domingo 23 de noviembre.
El DepartamentalActualidad23 de octubre de 2025
Se trata de dispositivos duales, que permiten monitorear simultáneamente al agresor y a la víctima. Durante septiembre hubo 22 activaciones de botones antipánico por violencia de género.
El DepartamentalMas Secciones - Judiciales23 de octubre de 2025
Quedó en prisión preventiva un hombre de 49 años, cuyas iniciales son CMC, al que se investiga por vender cocaína y marihuana al menudeo en San Cristóbal. Así lo ordenó el juez Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.
El DepartamentalMas Secciones - Obras públicas24 de octubre de 2025
"Se trata de una obra de 19 kilómetros de limpieza del Canal Bolatti, con una inversión de $391 millones, que avanza a muy buen ritmo y está próxima a finalizar", dijo el senador.
El DepartamentalActualidad24 de octubre de 2025
La ley nacional establece que 48 horas antes de la apertura de las mesas de votación ya no se pueden hacer actividades proselitistas para favorecer un clima de reflexión antes de acudir a las urnas.