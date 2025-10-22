Acuerdo Santa Fe Construcción: más de $ 1.150 millones en ventas y 215 comercios adheridos en toda la provincia

El Gobierno de Santa Fe presentó el balance del programa que impulsó el acceso a materiales, fortaleció el comercio local y dinamizó el sector. En total, se registraron más de 3.300 transacciones, con un ticket promedio superior a los $727.000.

Actualidad22 de octubre de 2025
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Desarrollo Productivo, presentó un balance del programa Acuerdo Santa Fe Construcción, que se desarrolló entre julio y septiembre y que concretó más de $ 1.156 millones en ventas con 215 comercios adheridos.

La iniciativa, lanzada en julio por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, se consolidó como una herramienta para facilitar el acceso a materiales de construcción, fortalecer el comercio de cercanía y dinamizar uno de los principales motores de la economía provincial. En tres meses, el programa pasó de 58 comercios con ventas en julio a 215 a fines de septiembre, con un crecimiento mensual del 13,2 % en cantidad de operaciones y del 26,3 % en volumen de ventas. En total, se registraron más de 3.300 transacciones, con un ticket promedio superior a los $727.000.

Gracias a la articulación con Billetera Santa Fe y entidades bancarias, los consumidores accedieron a descuentos del 10% en productos seleccionados y planes de financiación sin interés, con opciones de 12 cuotas (Banco Santa Fe), 9 cuotas (Banco Municipal), 6 cuotas (Banco Macro) y 3 cuotas (Banco Coinag).

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó: “La construcción es uno de los actores más dinámicos de la provincia, con fuerte presencia territorial y capacidad de generar empleo directo e indirecto. Este acuerdo permitió activar el consumo, acompañar a las pymes del rubro y acercar soluciones concretas a las familias santafesinas”.

Por su parte, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, remarcó: “Quedó demostrado que la articulación con los corralones no solo garantiza el acceso a materiales esenciales, sino que también genera beneficios concretos para comercios, consumidores y bancos regionales. Esta etapa forma parte de un plan integral que continuará con capacitaciones en oficios y líneas de crédito para herramientas de trabajo”.

El sector construcción representa una de las principales fuentes de empleo en la provincia, con una cadena que incluye pymes, cooperativas, desarrolladores inmobiliarios y empresas proveedoras de insumos y servicios. El Gobierno provincial proyecta nuevas acciones para el último trimestre del año, con foco en refacción, climatización y equipamiento exterior, atendiendo la demanda estacional y las necesidades de las familias santafesinas.

Para conocer los comercios adheridos, ingresar en: https://www.santafe.gob.ar/acuerdosantafe/.

