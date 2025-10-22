La UNL lidera la producción de patentes a nivel nacional

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) actualizó su informe de patentamiento de las Universidades Nacionales, revelando una aceleración significativa en el ritmo de protección de desarrollos a través del sistema de patentes y nuevas tendencias en la protección de la propiedad intelectual en Argentina.

La publicación, que recupera la actividad de las instituciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), destaca que en los últimos cinco años se generó cerca de un tercio del total histórico de patentes, lo que refleja un notable impulso en la innovación tecnológica.

Se trata de una valiosa herramienta para la academia y el sector productivo, detalla la evolución histórica del patentamiento, los campos tecnológicos de mayor actividad y los países donde se protegen los desarrollos.

La publicación fue elaborada por un equipo perteneciente al Cetri Litoral y al Área de Comunicación de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación de la casa de estudios. El informe completo se puede descargar gratuitamente de la web de la UNL www.unl.edu.ar/vinculacion

Una década de innovación sin precedentes

El informe se basa en un riguroso trabajo con la base de datos internacional Patbase, que da acceso a más de 100 millones de publicaciones de patentes a nivel mundial. A nivel nacional, la información se complementa con la información disponible del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). La búsqueda se centró en las solicitudes de patentes publicadas hasta marzo de 2025, con un análisis específico del período 2020-2024 para identificar tendencias recientes.

De las 70 instituciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 36 han presentado al menos una solicitud de patente. El informe se enfoca en las 11 instituciones más activas, que son aquellas con más de 20 familias de patentes en su historial. Además de los datos históricos, esta edición incluye un análisis del estado legal de las solicitudes en Argentina, proporcionando un panorama completo de los resultados del proceso de patentamiento.

Crecimiento acelerado y liderazgo en biotecnología

A lo largo del tiempo, la biotecnología y los productos farmacéuticos han mantenido su posición como los campos tecnológicos líderes en la actividad de patentamiento de las universidades nacionales. Sin embargo, en el último período, se observó un notable crecimiento en el campo de la tecnología médica, que se consolida como un área de alta relevancia en la investigación y el desarrollo.

En el período 2020-2024, se publicaron 208 nuevas familias de patentes, lo que representa el 28.6% del total histórico. Esto demuestra un crecimiento en la actividad, ya que en tan solo cinco años se ha acumulado una gran parte de la producción total.

UNL, UBA y UNC lideran el patentamiento en Argentina

El informe ratifica el liderazgo de la UNL y la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la producción de patentes a nivel histórico. A la UNL le corresponde el 17,3% de las familias de patentes a nivel global, mientras que a la UBA tiene el 15,9%. En tercer lugar, se consolida la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), con el 9,3%. Asimismo, el informe también destaca un cambio en las posiciones durante el período más reciente (2020-2024), en el que la UBA acredita 33 nuevas familias de patentes; la UNL 29 nuevas familias de patentes y la UNC, 25. Estos datos subrayan la capacidad de las instituciones para generar conocimiento con potencial de aplicación y demuestran el impacto de las políticas institucionales de vinculación tecnológica.

Estrategias de protección y vinculación con el sector productivo

El informe señala que, un total de 728 familias de patentes o desarrollos que las instituciones universitarias pertenecientes al CIN han decidido proteger a través del sistema de patentes, de los cuales el 58% comprenden al menos una solicitud en cotitularidad con Conicet, lo que subraya la fuerte sinergia entre ambos organismos. Además, se identificaron colaboraciones entre universidades, con empresas y con otras instituciones de ciencia y tecnología como la Comisión Nacional de Energía Atómica, YPF e Inis Biotech.

Estas 728 familias de patentes comprenden 1286 solicitudes de patentes registradas en 42 territorios, evidenciando una estrategia de protección tanto nacional como internacional de los desarrollos de las instituciones universitarias. La mayoría de las invenciones (94.5%) incluyen a Argentina como uno de los territorios de protección, y de ese grupo, un 17.44% también busca protección a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Australia, México y China.

El 51,4% de los desarrollos protegidos incluye, al menos, una solicitud de patente que ha sido concedida, ya sea por una oficina nacional o internacional de propiedad intelectual. Este indicador constituye un elemento central al evaluar la efectividad de las estrategias de protección implementadas por las universidades, al tiempo que permite estimar la madurez tecnológica de los desarrollos patentados.

Este informe no solo es un registro de logros, sino también un reflejo de las políticas institucionales que impulsan la valorización del conocimiento. Muestra la creciente capacidad del sistema universitario para convertir la investigación en innovaciones concretas, generando un impacto tangible en la sociedad y en el sector productivo del país, comentó Javier Lottersberger, secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL. Y agregó que, “Asimismo la publicación, permite analizar la colaboración de las universidades con otros organismos científico tecnológicos y con empresas, para la generación de nuevos conocimientos.

El rol de la propiedad intelectual en las universidades

La propiedad intelectual es un pilar fundamental para impulsar el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos. En el ámbito universitario, sirve como un conjunto de herramientas —que incluyen patentes, modelos de utilidad, derechos de autor y marcas— para proteger las creaciones intelectuales. Las patentes de invención, en particular, son un indicador clave de la capacidad innovadora, ya que protegen soluciones técnicas a problemas existentes, incentivando la investigación y la inversión.

Las universidades utilizan la propiedad intelectual para facilitar el aprovechamiento socio-económico de sus investigaciones. Esto puede darse mediante la transferencia directa al sector productivo, la prestación de servicios tecnológicos o la creación de empresas de base tecnológica (spin offs). Este proceso no solo beneficia a la comunidad académica al reconocer la contribución de los inventores, sino que también estimula la investigación científica para encontrar soluciones a necesidades sociales.

Las patentes son derechos territoriales, lo que significa que la protección debe solicitarse en cada país o región de interés. Por eso, el informe de la UNL analiza las "familias de patentes", un indicador que agrupa las solicitudes de una misma invención presentadas en distintos países, lo que permite una visión global y precisa de la actividad de patentamiento.

El informe completo, disponible en el sitio web de la UNL, ofrece un panorama detallado del ecosistema de innovación en el sistema universitario argentino y su contribución al desarrollo tecnológico del país.