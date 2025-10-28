Santa Fe establece la veda para la pesca de surubí

La medida del Gobierno Provincial comenzará este sábado y se extenderá por 60 días. Tiene por objetivo proteger la reproducción de la especie. Hasta el 31 de diciembre se encuentra expresamente prohibida la captura, acopio, transporte y comercialización de ejemplares de surubí en todo el territorio provincial.

Veda para la pesca de surubí

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, informa que desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, rige el período de veda para la pesca comercial y deportiva del surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans) y del surubí atigrado o rollizo (Pseudoplatystoma fasciatum).
Durante este período, se encuentra expresamente prohibida la captura, acopio, transporte y comercialización de ejemplares de estas especies en todo el territorio provincial.
Asimismo, se recuerda que continúan vigentes las restricciones permanentes para otras especies emblemáticas de los ecosistemas acuáticos. En el caso del dorado, solo se permite su pesca en la modalidad deportiva, con devolución obligatoria, conforme a lo establecido por la Ley Nº 12.722. Por su parte, la pesca del pacú y del manguruyú se encuentra prohibida tanto en su modalidad comercial como deportiva de forma permanente, según lo dispuesto por la Resolución Nº 162/05.
Respetar la veda es clave para proteger el ciclo reproductivo de las especies, conservar la biodiversidad, asegurar la continuidad de la actividad pesquera, mantener el equilibrio de los ecosistemas y reafirmar el compromiso del gobierno provincial frente al cambio climático.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recuerda la importancia de respetar estas normativas para garantizar la conservación de nuestras especies nativas y promover un manejo responsable de los recursos naturales. El Gobierno provincial, con esta medida, reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental y por eso solicita la colaboración de toda la ciudadanía, especialmente de quienes desarrollan actividades vinculadas a la pesca, para preservar la biodiversidad de los ríos.

