El liderazgo juvenil crece en Avellaneda con el impulso de la cooperación internacional

El Intendente Gonzalo Braidot destacó el valor de la cooperación internacional y la oportunidad que representa para la ciudad. Señaló que este programa es posible “gracias al trabajo que venimos desarrollando en materia de cooperación internacional, donde Avellaneda se va posicionando a lo largo del tiempo y nos brinda la posibilidad de conseguir fondos del exterior”.

Finalmente, resaltó que esta segunda ronda significó una inversión de 100.000 dólares aportados por Bloomberg Philanthropies, recursos que se volcaron directamente en los proyectos y que quedarán en las instituciones para que puedan seguir desarrollando y fortaleciendo sus iniciativas.

El Fondo de Acción Climática Juvenil es una iniciativa internacional que impulsa proyectos ambientales, promoviendo acciones concretas en el territorio y fortaleciendo el compromiso de los jóvenes con la sostenibilidad y el cuidado del planeta. En esta edición se concretaron 22 proyectos con la participación de 25 instituciones de Avellaneda y la región, involucrando a más de 150 jóvenes. La segunda ronda se tradujo en seis meses de trabajo y más de 40 intervenciones en el territorio urbano y rural de la ciudad.

Del encuentro participaron la Coordinadora de Proyectos, Marianela Bianchi; la Directora de Juventudes, Abril Lunz, y la responsable del Área de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, Vanesa Zupel. La Municipalidad de Avellaneda celebra este logro colectivo y destaca el compromiso de los jóvenes en la construcción de una ciudad más sostenible.