Finalizó el escrutinio en Santa Fe: ratificó bancas y ahora analizarán récord de votos nulos

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales que se celebraron el domingo pasado culminó este jueves a la tarde en Santa Fe, tal como lo había anunciado la Secretaría Electoral. El proceso final de recuento de votos permitió ratificar la distribución de las bancas a diputados nacionales por la provincia.



No hubo controversias significativas en el cierre formal, dado que las diferencias entre las principales fuerzas fueron marcadas. Al anochecer, se constituyó el acta legal que oficializa los resultados.

La distribución final de escaños

Los resultados oficiales confirmaron la siguiente distribución de los escaños en juego en la provincia:

La Libertad Avanza: 4 bancas

Fuerza Patria: 3 bancas

Provincias Unidas: 2 bancas

Los resultados finales ordenados por cantidad de votos

La Libertad Avanza 684.533

Fuerza Patria 483.403

Provincias Unidas 308.470

Frente Amplio por la Soberanía 53.564

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad 30.572

Nuevas Ideas 20.561

Coalición Cívica Ari 14.579

Igualdad y Participación 14.323

Defendamos Santa Fe 13.766

Movimiento al Socialismo 10.050

Partido Fe 10.244

Política Obrera 9.653

Republicanos Unidos 9.369

Compromiso Federal 7.561

Partido Autonomista 6.011

Movimiento Independiente Renovador 3.869

Votos nulos 86.918

Votos en blanco 40.370

Totales 1.807.816

El análisis pendiente sobre los votos nulos

La Justicia Electoral procederá a analizar el incremento de los votos nulos que se registraron en la provincia. La secretaria electoral de Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, había anticipado este paso por la mañana, en diálogo con Radiópolis (Radio 2).

El escrutinio definitivo confirmó que los votos nulos alcanzaron los 86.918, una cifra que duplica a los votos en blanco, que fueron 40.370. Los nulos se ubicaron como la cuarta fuerza provincial.

La próxima etapa será la apertura de las urnas que pertenecen a mesas o distritos donde el voto nulo fue muy alto. Este análisis se realizará antes de la destrucción final de las urnas.

La finalidad de esta etapa es determinar la causa del alto número de anulaciones. Se busca establecer si fue la voluntad expresa del elector o si se debió a error o desconocimiento del sistema de Boleta Única, utilizado por primera vez a nivel nacional, si bien ya utilizado a nivel local durante varios años.

Descartaron fraude y alertaron sobre estafas

La secretaria Gutiérrez, que confió en la trazabilidad del sistema, descartó que el sistema electoral pueda promover el fraude. La funcionaria hizo hincapié en que la transparencia del sistema impide la trampa electoral, tras las denuncias que se hicieron a nivel nacional.

Además, Gutiérrez alertó sobre la llegada de mails que eran falsos y constituían una estafa. Insistió en la necesidad de denunciar cualquier correo electrónico fraudulento sobre supuestos infractores.