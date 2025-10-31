Finalizó el escrutinio en Santa Fe: ratificó bancas y ahora analizarán récord de votos nulos

Advierten de una estafa por mail para quienes no votaron el domingo
El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales que se celebraron el domingo pasado culminó este jueves a la tarde en Santa Fe, tal como lo había anunciado la Secretaría Electoral. El proceso final de recuento de votos permitió ratificar la distribución de las bancas a diputados nacionales por la provincia.
No hubo controversias significativas en el cierre formal, dado que las diferencias entre las principales fuerzas fueron marcadas. Al anochecer, se constituyó el acta legal que oficializa los resultados.
La distribución final de escaños
Los resultados oficiales confirmaron la siguiente distribución de los escaños en juego en la provincia:
La Libertad Avanza: 4 bancas
Fuerza Patria: 3 bancas
Provincias Unidas: 2 bancas
Los resultados finales ordenados por cantidad de votos
La Libertad Avanza 684.533
Fuerza Patria 483.403
Provincias Unidas 308.470
Frente Amplio por la Soberanía 53.564
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad 30.572
Nuevas Ideas 20.561
Coalición Cívica Ari 14.579
Igualdad y Participación 14.323
Defendamos Santa Fe 13.766
Movimiento al Socialismo 10.050
Partido Fe 10.244
Política Obrera 9.653
Republicanos Unidos 9.369
Compromiso Federal 7.561
Partido Autonomista 6.011
Movimiento Independiente Renovador 3.869
Votos nulos 86.918
Votos en blanco 40.370
Totales 1.807.816
El análisis pendiente sobre los votos nulos
La Justicia Electoral procederá a analizar el incremento de los votos nulos que se registraron en la provincia. La secretaria electoral de Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, había anticipado este paso por la mañana, en diálogo con Radiópolis (Radio 2).
El escrutinio definitivo confirmó que los votos nulos alcanzaron los 86.918, una cifra que duplica a los votos en blanco, que fueron 40.370. Los nulos se ubicaron como la cuarta fuerza provincial.
La próxima etapa será la apertura de las urnas que pertenecen a mesas o distritos donde el voto nulo fue muy alto. Este análisis se realizará antes de la destrucción final de las urnas.
La finalidad de esta etapa es determinar la causa del alto número de anulaciones. Se busca establecer si fue la voluntad expresa del elector o si se debió a error o desconocimiento del sistema de Boleta Única, utilizado por primera vez a nivel nacional, si bien ya utilizado a nivel local durante varios años.
Descartaron fraude y alertaron sobre estafas
La secretaria Gutiérrez, que confió en la trazabilidad del sistema, descartó que el sistema electoral pueda promover el fraude. La funcionaria hizo hincapié en que la transparencia del sistema impide la trampa electoral, tras las denuncias que se hicieron a nivel nacional.
Además, Gutiérrez alertó sobre la llegada de mails que eran falsos y constituían una estafa. Insistió en la necesidad de denunciar cualquier correo electrónico fraudulento sobre supuestos infractores.
