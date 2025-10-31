Advierten de una estafa por mail para quienes no votaron el domingo

Lo envían desde "[email protected]", que es un correo electrónico falso.

Actualidad31 de octubre de 2025El DepartamentalEl Departamental
Una estafa vía correo electrónico para engañar a las personas que no concurrieron a votar fue denunciada por la Cámara Nacional Electoral (CNE). El correo "[email protected]" es el que figura como emisor y la CNE informó que se trata de una cuenta falsa con el objetivo de robar datos de los dispositivos de los usuarios.

Al respecto, una funcionaria santafesina manifestó: “No se están mandando mails, para saber si un elector no fue a votar se hace un escaneo de todos los padrones, estamos sabiendo quiénes están dentro del registro de infractores, todavía no culminamos”.

“Entonces -continuó- el único mail que vamos a mandar es, una vez que aquella persona que quiso justificar la no emisión del voto, nos deja sus datos y ahí se requiere un mail. Con ese mail nosotros le enviamos que ya fue justificada la no emisión del voto o se le va a requerir algún documental pero no se manda un mail de que se está en registro de infractores o que va a tener que pagar una multa”, aclaró.

Luego, añadió que “se va a tener que ingresar a la página de la cámara nacional electoral, en el registro de infractores, para saber si se está y ahí poder pagar la multa”. Y concluyó con una ratificación: “Así que, desde la justicia nacional electoral no se mandan mails”.

