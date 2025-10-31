PDI detuvo una mujer en San Cristóbal

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este viernes a la llamada B. V. S. de 31 años, por tenencia de material estupefacientes con fines de comercialización.



La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Personal de División Microtráfico y Operativa lograron establecer que en el domicilio de una mujer habría conductas compatible con comercialización de drogas. Por ello, y por disposición del fiscal Odriozola, los efectivos allanaron un domicilio de Av. Trabajadores al 1000 de la ciudad San Cristóbal.

En el procedimiento los agentes detuvieron a la mujer mencionada; y secuestraron $ 70.000, 6 teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon, una réplica de pistola a gas (pistola aire comprimido), un morrugador plástico, 27 envoltorios de cocaína, cinco envoltorios de nylon de mayor tamaño, conteniendo cocaína.