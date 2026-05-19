Obras hídricas: licitan la limpieza de canales troncales en zona centro de la provincia

Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad hídrica y garantizar la salida del agua en el corazón de la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que el Gobierno Provincial llevará adelante una inversión histórica con más de 10.100 millones de pesos para la limpieza de canales troncales y beneficiar así distritos de la zona centro.

Para ello, llevará adelante la licitación pública este martes desde las 13, en la Sociedad Rural de Sunchales (Av. Belgrano 164).

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “estamos cumpliendo con la palabra empeñada por el gobernador

Maximiliano Pullaro. Santa Fe tiene una topografía llana que nos exige un mantenimiento constante, y con esta obra vamos a intervenir de manera directa en el saneamiento de 1,2 millones de hectáreas distribuidas en 51 distritos de la zona centro”.

“Esta gestión tiene una mirada integral: el impacto no es sólo hídrico sino también profundamente productivo y social. Si los canales troncales funcionan, protegemos el trabajo de nuestros productores, garantizamos la transitabilidad de los caminos para que la producción salga y, sobre todo, brindamos seguridad a las familias de cada una de las localidades involucradas”, enfatizó Enrico.

Se trata de una primera etapa de esta intervención estratégica a cargo del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Recursos Hídricos, que contará con un plazo de ejecución de 18 meses para garantizar el escurrimiento en áreas críticas de los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín y San Cristóbal.

Tecnología y prevención hídrica

En cuanto al proyecto, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó “además de la limpieza y rectificación, instalaremos una red telemétrica de 17 nodos de monitoreo, lo que nos va a permitir tener datos en tiempo real sobre lluvias y niveles de agua, integrándonos a la Red Provincial de Monitoreo para fortalecer los sistemas de alerta temprana junto a municipios y comunas”.

En el mismo sentido, distintos intendentes y presidentes comunales de la zona centro valoraron la decisión política de sostener la inversión en infraestructura hídrica pese al contexto nacional, y aseguraron que “tener los canales limpios nos da la tranquilidad de que nuestras zonas urbanas estarán más protegidas. Es un trabajo que valoramos profundamente porque impacta directamente en la calidad de vida de nuestra gente”.

Alcances de la inversión hídrica

La intervención consiste en la limpieza, desbosque, destronque y rectificación de las rasantes de los principales canales troncales para recuperar su capacidad de conducción.

Los trabajos incluyen el saneamiento hidráulico a partir de la excavación para rectificación de secciones y retiro de sedimentos; la red telemétrica, con provisión e instalación de 12 estaciones hidrométricas-pluviométricas, 4 estaciones pluviofretimétricas y una estación meteorológica completa; y las tareas de mantenimiento con corrimiento de montículos y adecuación de banquinas para caminos de servicio.

Esta primera etapa incluye la intervención en los siguientes sistemas:

* San Cristóbal: Canal Principal N°1,2 y 4, Canal Secundario Las Avispas, Secundario N°3.

* Castellanos: Cañada Sunchales y El Retiro.

* Las Colonias: Canal Principal Malaquías y Canal Empalme San Carlos.

* San Martín: Las Bandurrias.

* La Capital: Principal San Ignacio, Canal Aliviador Laguna Paiva.