En Moises Ville avanza la construcción de nuevas viviendas

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa ejecutando su política habitacional con un fuerte sentido de equidad territorial y arraigo en el interior de la provincia. En esta oportunidad, a partir del trabajo articulado con los gobiernos locales, se avanza a paso firme en la construcción de 6 nuevas unidades habitacionales en Moises Ville, del departamento San Cristóbal, orientadas a dar una respuesta concreta a la demanda de la zona.

Al respecto, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó el valor de ver crecer las bases de un nuevo barrio en la localidad: "Detrás de cada ladrillo hay una familia que sueña, que espera y que planifica su vida. Estos compromisos forman parte de una política pública integral que llevan adelante nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico”.

“Desde el Ministerio de Obras Públicas cuidamos con mucha responsabilidad el dinero de los santafesinos, lo administramos con suma responsabilidad para transformarlo en obras que igualen oportunidades. Nos alegra compartir que la obra de viviendas en Moisés Ville ya alcance un 25% de avance", agregó.

En este sentido, Crivelli amplió: “En viviendas, nuestra prioridad no es solo iniciar proyectos, sino estar cerca de las obras para garantizar que cada hogar se termine a ritmo sostenido. Frente a un contexto nacional complejo que genera incertidumbre, y que en muchas localidades quedaron planes nacionales abandonados, desde el Gobierno de Santa Fe se eligió hacer el esfuerzo para seguir concretando soluciones habitacionales en cada rincón de nuestra provincia”.

Detalles técnicos y arraigo

A su vez, Crivelli brindó precisiones sobre las características del proyecto: "Las unidades corresponden al prototipo de vivienda compacta de dos dormitorios y contarán con cocina-comedor, baño y las instalaciones básicas de las redes de agua, electricidad y gas. Durante este último mes nos concentramos en trabajos de mampostería y estructuras de hormigón armado, proyectando para los próximos meses las tareas de encadenado, revoques y techado".

Respaldo institucional y local

En sintonía, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, valoró la determinación del Gobierno Provincial: "Es una enorme satisfacción ver cómo la gestión de Maximiliano Pullaro cumple con su palabra en el departamento San Cristóbal. Este trabajo mancomunado entre la Provincia, el Comité Departamental y la comuna demuestra que cuando los estamentos del Estado se articulan con honestidad y claridad, el principal beneficiado es el vecino".

Finalmente, el presidente comunal de Moises Ville, Marcelo Lind, agradeció el acompañamiento de las autoridades: "Para nuestra localidad, el acceso a la vivienda es una necesidad histórica y prioritaria. Que el Gobernador y el ministro Enrico escuchen nuestro pedido y reactiven el desarrollo local a través de la obra pública nos llena de orgullo y nos permite proyectar un Moisés Ville con más futuro y oportunidades de crecimiento para los jóvenes".

Inversión provincial

Para la ejecución integral de este complejo habitacional, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destina una inversión total que asciende a los 420 millones de pesos.