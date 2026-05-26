Avanzan las obras para proteger y repavimentar el puente sobre el Río Salado en la Ruta 39

El Gobierno de Santa Fe avanza con una intervención integral sobre uno de los sectores más comprometidos de la red vial provincial: el tramo de la Ruta Provincial N° 39 comprendido entre los puentes sobre el río Salado. La obra incluye repavimentación, reconstrucción estructural, protección de banquinas y estabilización de taludes, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los departamentos San Cristóbal y San Justo y reducir el impacto del deterioro provocado por el paso del tiempo y los fenómenos climáticos.

Los trabajos, que registran un avance del 20 %, abarcan además la recomposición de aproximadamente 1.750 metros de ruta en el acceso al puente, una intervención estratégica para garantizar condiciones más seguras de circulación en uno de los principales ejes de conexión del centro-norte provincial.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que la obra busca resolver problemas estructurales de largo plazo, y destacó el enfoque preventivo de la intervención: “Cada metro que protegemos hoy es infraestructura que durará décadas. No estamos haciendo parches; estamos reconstruyendo el corredor desde la base. La lluvia y el paso del tiempo deterioraron los taludes, lo que generó daños profundos en banquinas y calzada. Para revertirlo, primero corregimos pendientes y luego avanzamos con la reconstrucción”.

En detalle

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) detallaron que la obra combina trabajos de saneamiento, reconstrucción y refuerzo estructural. El administrador general del organismo, Pablo Seghezzo, explicó el proceso técnico aplicado sobre el tramo intervenido.

“Comenzamos con el retiro de defensas metálicas y la demolición del cordón de hormigón en ambas banquinas. Después realizamos un fresado de 30 centímetros en todo el ancho de la calzada, saneamos con cal la capa superior y ejecutamos una nueva base compuesta por piedra, RAP, arena, suelo y cemento. Finalmente se coloca una carpeta asfáltica en caliente”, describió.

Según precisó, el resultado será una calzada de 7,30 metros de ancho con banquinas pavimentadas de un metro a cada lado y una franja vegetal adicional destinada a mejorar la protección del terraplén y reinstalar las defensas metálicas.

Actualmente, la empresa adjudicataria, Rovial SA, concentra las tareas en el terraplenamiento para conformar nuevos taludes, el reciclado con cal y los trabajos de imprimación. La siguiente etapa contempla la incorporación de una base granular cementada para reforzar la estabilidad del corredor.

Uno de los aspectos centrales de la intervención es la recomposición del talud con pendientes más suaves que las existentes, una modificación diseñada para favorecer el escurrimiento del agua y disminuir riesgos de erosión o afectaciones durante crecidas del río Salado. La obra apunta así no solo a recuperar la infraestructura existente, sino también a incrementar su resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

La inversión provincial destinada a esta etapa supera los 5.200 millones de pesos.

Un corredor vial en proceso de renovación

La obra sobre el puente del río Salado forma parte de un plan más amplio de recuperación y modernización de la Ruta Provincial N° 39, uno de los corredores estratégicos para la circulación productiva y la conexión territorial del norte santafesino.

Dentro de ese esquema ya concluyó la repavimentación del tramo comprendido entre el puente sobre el río Salado y la Ruta Provincial N° 92, una mejora que consolidó la continuidad vial hacia el noroeste provincial, especialmente en el departamento San Cristóbal.

Además, el Gobierno de Santa Fe prevé iniciar próximamente una nueva intervención entre el arroyo Saladillo Amargo y el puente sobre el río Salado. Con esa etapa se completará una secuencia de obras destinada a reforzar uno de los ejes de conexión más relevantes de la región, articulando el tránsito entre los departamentos San Justo, San Cristóbal y San Javier.

La estrategia oficial busca combinar mantenimiento, reconstrucción y adaptación hidráulica para prolongar la vida útil de la infraestructura vial y garantizar mejores condiciones de circulación en corredores claves para la producción y el transporte del interior provincial.