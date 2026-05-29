En La Rubia se conocieron las ofertas para 2 obras energéticas de suma importancia para la región

Esta semana, en la Localidad de La Rubia, departamento San Cristóbal, la Empresa Provincial de la Energía, concretó la apertura de sobres de 2 obras energéticas de suma importancia para el distrito y toda la región, tratándose de las siguientes:

1)- Licitación Pública N° 7060002770, que tiene como finalidad la «OBRA – REMODELACIÓN LAMT TRONCAL «D’ LA RUBIA. DEPARTAMENTO SAN CRISTÓBAL – LEY 13.414 FER». Expte. 1-2024-1134610.

2)- Licitación Pública N° 7060002718 que tiene como finalidad la «REMODELACIÓN LAMT TRONCAL «E» LA RUBIA, DPTO. SAN CRISTÓBAL- LEY FER 13.414 FER»- Expte. 1-2024-113461 1.

El acto contó con la presencia del Diputado Provincial Marcelo González (también en representación del senador Felipe Michlig), el presidente Comunal de La Rubia Juan Cruz Dupouy, la vocal del directorio de la Empresa Provincial de la Energía Paola Forcada, el Sr. Jefe de Sucursal Noroeste Franco Blonsky, además de representantes de distintas empresas oferentes.

En la oportunidad, el diputado González compartió el saludo y agradecimiento suyo y del Senador Michlig para el Gobierno de la Provincia -que conduce Maximiliano Pullaro- por avanzar con obras transformadoras en cada rincón de la provincia”, y también lo hizo extensivo al ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, a la titular de la EPE, Anahí Rodríguez, y a todo el equipo de trabajo.

Obra de remodelación LAMT troncal “D” La Rubia

Al comienzo del acto las autoridades de la EPE dieron cuenta que el Presupuesto Oficial actualizado a marzo de 2026, asciende a la suma de $ 901.343.005,98 (pesos, novecientos un millones trescientos cuarenta y tres mil cinco c/98/100) IVA incluido), procediéndose a la Apertura de los Sobres, recepcionándose las siguientes propuestas económicas:

SOBRE N 1: WINKELMANN SRL que cotiza la suma de $ 780.300.248,50 + IVA.-

SOBRE N° 2: ELECTROMECÁNICA TACUAR SRL que cotiza la suma de $ 827.185.686,00 + IVA.-

SOBRE N° 3: BRIDGE HYDROGEN S.A que cotiza la suma de $ 837.817.729,91 + IVA-

SOBRE N° 4: BEE DIANA JORGELINA que cotiza la suma de $ 688.545.140,00 + IVA-

SOBRE N° 5: BAUZA INGENIERÍA SRL que cotiza la suma de $ 717.087.821,77 + IVA.-

SOBRE N° 6: LAS HERAS S..A que cotiza la suma de $ 653.572.879,24 + IVA

SOBRE N 7: PIRAMIDE CONSTRUCTORA S.A. que cotiza la suma de $ 806.702.132,52 + IVA.-

SOBRE N° 8: BILDTEC SA que cotiza la suma de $ 662.579.475,03 + IVA.- (está firma ofrece un descuento del 1,4% al total de los ítems de la oferta básica, quedando un total de 790.497.068,47 IVA INCLUIDO.

Obra de remodelación LAMT troncal “E” La Rubia

En cuanto a la apertura de sobres del segundo expediente, cuyo Presupuesto Oficial -actualizado a marzo de 2026- asciende a la suma de $ 1.414.261.056,63 se recepcionaron las siguientes ofertas:

–SOBRE N° 1: WINKELMANN SRL que cotiza la suma de $ 1.082.675.952,12 + IVA.-

-SOBRE N° 2: ELECTROMECÁNICA TACUAR SRL que cotiza la suma de S 1.158.174.795, 00 + IVA.-

SOBRE N° 3: BRIDGE HYDROGEN S.A que cotiza la suma de $ 1304.977.100,20 + IVA.-

SOBRE N° 4: BEE DIANA JORGELINA que cotiza la suma de $ 962.860.530,00 + IVA.-

-SOBRE N° 5: BAUZA INGENIERÍA SRL que cotiza la suma de $ 1.094.566.268,08 + IVA.-

-SOBRE N° 6: LAS HERAS SA que cotiza la suma de $ 963.044.598,69 + IVA.-

-SOBRE N° 7: PIRÁMIDE CONSTRUCTORA SA que cotiza la suma de $ 1.022.844.743,38 + IVA.

La importancia del FER

El Fondo de Electrificación Rural (FER) de Santa Fe, financiado con el 1.5% de la facturación de la EPE y fondos provinciales, busca dotar de servicio eléctrico a zonas rurales y pequeñas localidades, con vigencia extendida hasta 2036. Administrado por la EPE, el fondo financia obras de infraestructura en áreas de electrificación obligatoria para productores y pobladores.

Al respecto el Diputado González destacó que “la creación FER fue producto de un proyecto presentado por el Sanador Felipe Michlig -en el año 2014– y que el año pasado logramos que se prorrogue hasta el 2036, para seguir asistiendo a las pequeñas poblaciones con respuestas como las que hoy estamos dando en La Rubia”. Asimismo, agregó, que “también estamos trabajando con nuestro senador en la creación de otros mecanismos que permitan financiar el desarrollo de energías limpias, como por ejemplo los parques fotovoltaicos”.