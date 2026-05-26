Fin de semana largo con muchos robos en San Cristóbal

Parte policial:

En primer lugar, desde la intersección de calles Hipólito Irigoyen y Caseros un ciudadano de 37 años de edad manifestó que dejó su auto estacionado y, al regresar, constató que la habían llevado del interior del rodado una cartera que contenía un teléfono celular, dinero en efectivo y otras pertenencias personales.

Además, una ciudadana de 55 años denunció que al ingresar a una vivienda ubicada en calle Maipú al 1800, la cual se encarga de cuidar, constató que autores ignorados robaron del interior una garrafa de 15 kilos, dos bombas centrífugas, un secarropas, una motoguadaña, un mueble de melamina desarmado, dos ollas, un espejo, cuatro sillones, vajillas varias, una caja de focos y cables de instalación eléctrica. La damnificada manifestó que no concurría al domicilio desde hacía quince días, por lo que se convocó al personal de la Policía de Investigaciones, quienes realizaron el relevamiento correspondiente.

Por otro lado, un ciudadano de 72 años de edad denunció que al arribar a su domicilio ubicado en calle Güemes al 600, constató que ladrones ejercieron violencia dañando la puerta trasera del baño para ingresar al inmueble. Del interior de la vivienda se llevaron una olla de hierro, cubiertos de cocina, una caja de herramientas, una bolsa con elementos de grifería y veinte cajas de cerámicos. Debido a que el damnificado no concurría al lugar desde hacía un mes y medio, y los vecinos manifestaron no haber registrado movimientos en los últimos meses, se convocó al personal de la Policía de Investigaciones para realizar además un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona.

Desde un domicilio ubicado en Oroño al 700, un ciudadano de 32 años denunció que autores ignorados violentaron un candado de la puerta del patio, rompieron una reja y una puerta para ingresar a la vivienda. Tras registrar el desorden de sus pertenencias, constató la faltante de una cortadora de pelo y una riñonera, la cual contenía una suma importante de dinero en efectivo.

Por último, una ciudadana de 20 años de edad denunció que se ausentó de su domicilio ubicado en calle San Lorenzo al 800 el día domingo y al regresar el lunes constató que autores ignorados violentaron el vidrio de la ventana de un lavadero notando la faltante de una campera, un pantalón, un bolso de viaje, un par de zapatillas, una olla, un termo y una picadora de carne. Se dio conocimiento a la Fiscal en turno quien ordenó las diligencias a seguir.