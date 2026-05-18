La investigación por abigeato que terminó con un golpe al narcotráfico: secuestraron 109 kilos de marihuana

Finalmente se estableció que el secuestro de 181 panes con material estupefaciente hallados en una carnicería de la localidad de Serodino asciende a más de 109 kilos de marihuana, según determinó la intervención de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). La causa se había iniciado días atrás por una denuncia de abigeato vinculada con la presunta faena ilegal de vacunos, cuyo procedimiento estuvo a cargo de la Guardia Rural “Los Pumas”, dependiente de la Policía de Santa Fe. Un hombre de 32 años resultó detenido.

Mientras efectivos de la Guardia Rural realizaban una inspección en el comercio investigado, detectaron dentro de un freezer numerosos paquetes rectangulares envueltos con cinta de embalar. Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, solicitaron la intervención de personal especializado de la División Microtráfico del Distrito San Lorenzo de la PDI para realizar las pruebas orientativas correspondientes.

Las tareas efectuadas por los investigadores permitieron confirmar que se trataba de marihuana.

En total se contabilizaron 181 panes, con un peso de 109,130 kilogramos. A partir del hallazgo tomó intervención la Justicia Federal, con conocimiento de los fiscales federales Matías Mené, Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero, quienes dispusieron la detención de un hombre identificado como Adrián Gustavo G., de 32 años, además del secuestro del material estupefaciente y un teléfono celular.

Posteriormente, personal de la PDI llevó adelante tres allanamientos ordenados por el Juzgado Federal interviniente en domicilios ubicados sobre calles Las Heras al 700 (parte trasera del lote), Perú al 200 y Florida al 400, todos en Serodino, departamento Iriondo.

Como resultado de esas medidas judiciales, los efectivos secuestraron otro ladrillo de marihuana con un peso de 560 gramos; cogollos por 123 gramos; plantas de cannabis en proceso de secado por 2,6 kilos; cocaína por 1,1 gramos; balanzas de precisión; una máquina contadora de billetes; dos cámaras de seguridad; cuatro teléfonos celulares; cuatro cartuchos calibre .22; dinero en efectivo por 66.640 pesos; y documentación considerada de interés para la investigación.

El origen de la causa: una denuncia por faena ilegal

Las actuaciones se originaron tras una denuncia radicada días atrás por la presunta faena ilegal de dos vacunos. A partir de esa información, agentes de la Guardia Rural “Los Pumas” realizaron inspecciones en una carnicería de Serodino, acompañados por una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal).

Durante aquel operativo inicial se procedió al secuestro y desnaturalización de 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras, en el marco de los controles realizados sobre la mercadería almacenada en el establecimiento.

Además, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 junto con 18 cartuchos. El hallazgo posterior de los panes con marihuana transformó una investigación por abigeato en una causa federal vinculada con narcotráfico.