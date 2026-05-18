La investigación por abigeato que terminó con un golpe al narcotráfico: secuestraron 109 kilos de marihuana

Lluvia blanca cae sobre la provincia: 800 kilos de cocaína boliviana fueron incautado en tres operativos distintos
El DepartamentalPoliciales13 de mayo de 2026
Primero fue en Vera, luego Villa Eloísa y Ceres. Tres operativos de Gendarmería que arrojaron una preocupante realidad. En ocho días las fuerzas federales secuestraron más de 800 kilos de cocaína que provenía de Bolivia. Este martes se incautaron más de 300 kilos de droga en una avioneta que aterrizó cerca de Villa Eloísa. Un gendarme resultó herido al ser atropellado por los narcos, mientras huían, y en este momento se están buscando a otros prófugos. Y en la ciudad de Ceres en un control sobre las rutas provinciales 2 y 17, se descubrió más droga en un colectivo proveniente de Oran.