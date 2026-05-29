Fallecen en un accidente de tránsito dos policías de la Unidad Regional XIII, otros dos se encuentran internados

En horas de la madrugada, personal policial de la Comisaria 1era se comisionaron en Ruta Nacional 98, a raíz de la colisión de un auto Renault Logan blanco, en el cual viajaban 4 ocupantes (funcionarios policiales) pertenecientes a la URXIII de San Cristóbal, siendo 2 de ellos trasladados a distintos nosocomios, una mujer falleció en el lugar y se produjo el deceso del restante empleado policial radicado en Tostado en el Hospital de Reconquista.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron con un acoplado el cual se encontraba sobre la cinta asfáltica correspondiente a un camión Ford blanco, conducido por M.A., domiciliado en General Pinedo, Chaco.

El siniestro ocurrió cerca de las 3:50 hs. a la altura del kilómetro 60, donde el auto impactó contra el camión que se encontraba sobre la cinta asfáltica debido a desperfectos mecánicos. En tanto, en el móvil policial viajaban cuatro efectivos de la PDI.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los policías perdió la vida en el lugar. En la escena trabajó personal de distintas dependencias policiales, entre ellas Comisaría I de la UR XIX, PDI, Bomberos Zapadores y DGPSR. Además, ambas manos de la ruta permanecieron cortadas mientras se realizaban las tareas periciales y de balizamiento.